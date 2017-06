Få med deg fem fine helgetips fra BT Kultur!

KONSERT: Få med deg en verdenspremiere

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: Klubb 10/90.

Hvor: Klubb Kok.

Når: Fredag 22.00

Hvorfor det: Den bergenske hiphopkollektivet NMG/G-Huset rommer mye rart. Fra etablerte rap-navn som Lars Vaular, A-laget og Jonas V, til unge talenter som Kamelen og Myra. I dette huset finnes det også et eget rom som kalles 10/90. I 10/90-klikken finner man artister som Fl3X, M1ikal og NAM, sistnevnte kjent fra Fjorden Baby! Og på fredag er det denne gjengen som tar over Klubb Kok.

Det kanskje mest spennende med 10/90-klubben er at det er duket for en verdenspremiere. Sturle Kvilekval, kjent som vokalist i Fjorden Baby!, skal nemlig live-debutere med sitt soloprosjekt Wanglade$h. Det har lenge dukket opp musikalske og umusikalske smakebiter fra Wanglade$h på sosiale medier, til alle døgnets tider. Og i tillegg til å debutere på scenen, slipper Kvilekval sin første solosingle fredag. «Strøm på telefonen» er navnet, og den låter både umiskjennelig kvilekvalsk og som noe helt nytt på samme tid.

Hvis du er klar for et dypdykk i bergensrappens mer skrudde og særegne hjørne, er Klubb 10/90 stedet.

Kjetil K. Ullebø

FESTIVAL: Kjærligheten lenge leve

Tor Høvik

Hva: Pride Park

Hvor: Parkeringsplassen ved Østre Skostredet

Når: Torsdag til lørdag

Hvorfor: Årets regnbuedager i Bergen startet allerede lørdag 3. juni, og har altså holdt på noen dager allerede. Men til helgen åpner det en flunkende ny festival i festivalen, døpt «Pride Park», i Østre Skostredet.

På programmet står alt fra bergensbandet MK’s Marvellous Medicine, Queer Quiz, norske artister som Bow To Each Other og Izabell, og utenlandske artister som Johnathan Celestin og svenske Hampus Carlsson.

Etter mine begreper er det to høydepunkt på «Pride Park»-programmet: Selve pride-paraden som går av stabelen lørdag fra klokken 14, og Karin Park, som spiller fredag kveld.

Det er mange grunner til å ta turen til Regnbuedagene denne uken. En av dem er at det står mye bra på programmet. En annen er at det er en gyllen anledning til å feire kjærligheten sammen med flere tusen andre feststemte mennesker.

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Hordalands unge lovende

Marit Hommedal, NTB scanpix

Hva: Eggstockfestivalen

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Onsdag til fredag

Hvorfor: Hvert år arrangerer AKKS Bergen Eggstockfestivalen, der opp til 24 uetablerte band fra Hordaland konkurrerer om oppmerksomheten til juryen, som består av Haley Shea fra bandet Sløtface, Sverre Vik fra blant annet det bergenske plateselskapet TIK, Ingrid Indrefjord fra bookingselskapet Standing Ovation Agency og Bjarte Ludvigsen fra Tune Park Studio.

Listen over artister som har spilt på Eggstock og gjør det stort i dag, er lang. Sondre Lerche, Matias Tellez, Annie, Tarjei Strøm og Hvitmalt Gjerde er blant dem som har spilt på festivalen, som har eksistert siden 1995.

Bandene melder seg på etter et førstemann til møllen-prinsipp, og så får alle de 24 bandene spille en liten konsert for publikum i løpet av de første to dagene. Den siste dagen skal de ti bandene som da er kommet til finalen spille enda en konsert, hvorpå det så kåres en første-, andre- og tredjeplass i tillegg til at det deles ut en publikumspris.

Lurer du på hva som rører seg der ute? Liker du å være først ute med det neste store? Da er Kvarteret stedet for deg denne helgen.

Guro H. Bergesen

KUNST: Et annerledes hørespill

ØRJAN DEISZ

Hva: Toril Johannessen: «Oppfinnelsen og avviklingen av øyet»

Hvor: Hordaland kunstsenter

Når: Fredag 19.00

Hvorfor: Til sin separatutstilling på Hordaland kunstsenter har kunstner Toril Johannessen laget et hørespill. Hørespillet «Oppfinnelsen og avviklingen av øyet» skal ifølge Hordaland kunstsenters infoskriv handle om visuell persepsjon og visualisering, samtidig som det er en historie om hvordan øyet oppsto i naturen, og i fremtiden kan bli avviklet som sanseorgan.

I hørespillet fremsetter Mx, som jobber med en artikkel til et oppslagsverk om øyets evolusjon og fremtid tre påstander: 1) Vi vil se alene, men det samme. 2) Verden er i ferd med å bli usynlig. 3) Med tiden kommer øyet til å trekke seg tilbake. Karakterene (Z) og C:// dukker også opp i hørespillet.

Toril Johannessen er utdannet blant annet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hennes kunstneriske praksis ligger tett opp mot forskning og vitenskap. Da hun ble intervjuet av BT i 2012, ville hun ikke selv beskrive det hun driver med som forskning, men heller som at hun tar for seg ulike naturvitenskapelige tema som hun systematisk undersøker.

Det er ikke hver dag man kan gå på utstillingsåpning med hørespill. Da er det greit å kjenne sin besøkelsestid.

Guro H. Bergesen

KLUBB: Varm opp til Bergenfest med Ryan Adams

Åserud, Lise / SCANPIX

Hva: Bergen Bonanza

Hvor: Chagall

Når: Tirsdag 21.00.

Hvorfor: Ryan Adams kommer ikke på Bergenfest. Men hva gjør vel det så lenge Bergen Bonanaza varter opp med Ryan Adams-aften kvelden før Bergens store utendørsfestival starter? Bergen Bonanza er et av byens fineste klubbkonsepter, i hvert fall for dem som har en forkjærlighet for musikk som faller inn under det utvidede country-begrepet.

For på Bergen Bonanza kan du nemlig oppleve noen av byens fineste musikere i et ofte nedstrippet og avslappet format. I tillegg til det faste husbandet, kommer det på tirsdag musikalske gjester som Ingerlise Størksen, Carl Espen Thorbjørnsen, Linn Frøkedal (The Megaphonic Thrift, Misty Coast) og Calle Hamre. De skal dykke ned i Ryan Adams’ omfattende katalog, og spille sine Adams-favoritter.

Hvis du ikke klarer å vente på Bergenfest som starter onsdag, kan Bergen Bonanza gi deg en fin og rolig start på konsertuken.

Kjetil K. Ullebø