Se hva som skjer i helgen i ukens fem fine!

DEBATT: Hva nå, Frankrike?

Tor Høvik

Hva: Verden i Bergen: Frankrike etter valget

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: Torsdag 18. mai klokken 19.00

Hvorfor: 7. mai i år gikk Frankrike til urnene for å velge ny president. Valget sto mellom Marine Le Pen, leder for det EU- og innvandringskritiske partiet Nasjonal Front, og sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

Den britiske statsviteren Sudhir Hazareesingh fikk internasjonal oppmerksomhet for boken «How the French think», som kom i 2015. Han møter journalist i Morgenbladet, Tove Gravdal, til en samtale om hva som gjør Frankrike så særegent, og hva vi kan vente oss fra landet i årene som kommer, ifølge programteksten.

Macron sa i innsettelsestalen sin at Frankrike har valgt å se fremover, og at EU skal reformeres og «relanseres» i løpet av hans presidentperiode. Bare tiden vil vise hvordan det kommer til å gå, men i Bergen denne uken er det altså mulig å høre hva to kvalifiserte gjettere tror.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Sjekk ut de nye vibbene

Lucas Gansterer

Hva: Vibbefest

Hvor: Cornerteateret

Når: Fredag 22.00.

Hvorfor: Vibbefanger er i løpet av noen år blitt en liten institusjon i Bergen. De gir ut noe av den mest spennende musikken innen rap og beslektede sjangre, og jammen arrangerer de ikke også noen av de beste festene. På fredag flytter Vibbe-gjengen seg fra sentrum til Møhlenpris, når de arrangerer Vibbefest på Cornerteateret.

Gjengen disker denne gangen opp alt fra Vibbefanger-favoritter som Niilas og Mato Polo, til den østerrikse artisten Mavi Phoenix, som blander rap, pop og elektronika på en frekk måte. I tillegg dukker den nordnorske dj-en og produsenten SVANI opp. Vibbefanger lover også overraskelser som «får det til å klikke».

Møhlenpris kan fort være stedet man bør oppholde seg fredag kveld.

Kjetil K. Ullebø

KUNST: Et midlertidig samtidsmuseum

Rune Nielsen

Hva: Bachelorutstillingen 2017

Hvor: Strømgaten 1 og Marken 37

Når: Fredag 19. mai klokken 18

Hvorfor: Nærmere 70 avgangsstudenter fra Institutt for kunst og Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), deltar på årets Bachelorutstilling. Dette blir siste gang de skal stuille ut i byggene i Strømgaten og Marken, før de flytter til det nye praktbygget ved Store Lungegårdsvann.

De 39 kunststudentene har gjort om Strømgaten 1 til «New contemporary art museum», et samtidsmuseum med åtte separate gruppeutstillinger.

Gode grunner til å sjekke ut hva bachelorstudenter på kunst- og design-feltet tenker på, er mange. Først og fremst så kan det gi en pekepinn på i hvilken retning kunstfeltet beveger seg. Dessuten er det å se den siste utstillingen i de gamle KHiB-byggene interessant i seg selv.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Arne går mot døra

K&U

Hva: Bare Egil Band releasekonsert

Hvor: Garage

Når: Lørdag 20. mai klokken 21

Hvorfor: Her er et utvalg sangtitler fra Bare Egil Bands nyeste plate, «Jo!»: «DeLillos og jeg er uenige», «Bæsj i skjegget», «Krydder» og «I kveld skal tante Sofie dø».

Denne helgen spiller mannen med den underlige, kreative, festlige, noen ganger politiske, noen ganger enormt fjasete, hjernen i Bergen. Det er verdt å få med seg. Spesielt hvis han spiller denne perlen:

«Arne går mot døra Tenker tanker han har tenkt tusen ganger fra før av Er som vanlig kledd i svart Et blekt, blekt ansikt med en matchende bart

En matchende bart»

(Lykke til med å få den ut av hodet, dere!)

Guro H. Bergesen

DEBATT: En aften med Dylan

presse

Hva: Fire Dylan-eksperter feirer bursdagen til Bob Dylan.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek.

Når: 24. mai, 19.00.

Hvorfor: Like før Bob Dylans 70-årsdag i 2011, skrev den svenske journalisten Hanna Fahl teksten «Menn som misbruker Dylan», hvor begrepet «Dylan-mannen» dukket opp. Dylan-mannen er kort fortalt en godt voksen mann som er sykelig opptatt av Bob Dylan. Han er når som helst klar for å fortelle om sitt sterke forhold til Dylan, dele sin kunnskap. Også i Norge skulle det være en ganske smal sak å finne eksemplarer av denne arten i akademia, media og i kulturlivet.

I anledning Bob Dylans 76-årsdag har Bergen Offentlige Bibliotek funnet fem personer – fem kvinner! – som på hver sitt vis skal hylle den amerikanske nobelprisvinneren. Kritiker og skribent Kaja Schjerven Mollerin har skrevet om tyveriet og flukten hos Dylan, førsteamanuensis Sissel Høisæter underviser i Dylans tekster ved Universitetet i Oslo og medieforsker og forfatter Elisabeth Eide er opptatt i Norsk Dylanologisk selskap. Sammen skal de se på Bob Dylans musikk og tekster fra ulike innfallsvinkler.

Kvelden blir avrundet med musiker Heidi Torsvik, som skal gjøre noen helt nye tolkninger av sine Dylan-favoritter. En aften med Dylandamene, altså.

Kjetil K. Ullebø