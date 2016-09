Facebook vil likevel tillate Nick Uts berømte bilde fra Vietnamkrigen.

Facebooks sensur av det historiske bildet av napalmjenten fra Vietnamkrigen har skapt stor debatt.

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver anonym talsperson for Facebook i en epost til AFP.

Gjeninnsetter

– Vi har derfor bestemt oss for å gjeninnsette bildet på Facebook, hvor vi er klar over at det har blitt fjernet, tilføyer talspersonen.

Bildet viser ni år gamle Kim Phuc, flyktende naken nedover en vei etter et amerikansk napalmangrep.

Fredag fikk saken betydelig internasjonal oppmerksomhet da Aftenposten ryddet hele forsiden til et refsende og personlig brev fra avisens sjefredaktør til Facebooks-sjef Mark Zuckerberg.

Erna ble viral

Statsminister Erna Solberg var fredag en av dem som delt bildet på Facebook-kontoen sin.

Innlegget, forutsigbart nok, ble deretter slettet av Facebooks maskiner.

Facebook er verdens ledende nettsamfunn, med over 1 milliard månedlige brukere. For norske medier er samfunnet blitt en sentral kanal for å nå lesere.

Statsministeren Erna Solberg er fornøyd med Facebooks avgjørelse.

– Det viser at sosiale medier-aktivitet, også rettet mot sosiale medier selv, det å bruke stemmen til å si at vi ønsker en forandring, det hjelper. Det er jeg glad for, sier Erna Solberg til NRK.

Saken har fått mye oppmerksomhet også utenfor Norge. Tirsdag morgen skrev britiske Guardian om sensuren - før det meste som kan krype og gå av internasjonale medier har meldt om det.