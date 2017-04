– Dette er stort for kommunen vår – faktisk for hele landet!

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes sparte ikke på konfekten da hun møtte de blodferske EM-vinnerne på Flesland søndag ettermiddag.

Og ordføreren var ikke alene om å hylle Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Det var tett med folk og mengder av norske flagg som møtte musikerne da de kom ut fra tollen på Flesland.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

– Dette noe alle brassmusikere drømmer om!

Eikanger-Bjørsvik Musikklag gikk helt til topps i EM i brassband i Oostende i Belgia lørdag kveld.

– Dette er vanvittig stort altså. Dette er noe alle brassmusikere drømmer om, forteller Stig Ryland, leder i Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Bergens Tidende snakket med ham på telefon kort tid etter at seieren var et faktum rundt midnatt lørdag. Ryland fortalte at musikklaget har hatt EM i 2017 som sitt store mål helt siden de vant NM i fjor.

– Da vi vant NM bestemte vi oss for å satse alt for å klare å vinne EM. Dette er det største du kan vinne som elitekorps i Europa og det er utrolig deilig at vi klarte det, sier han.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

– Ventet i nesten 30 år

Det er ikke første gang Eikanger-Bjørsvik musikklag stikker av med seieren i EM. Mot slutten av 1980-tallet vant de to år på rad. Først i 1988 under europamesterskapet i Luzern i Sveits. Året etter ble det hjemmeseier da EM ble arrangert i Grieghallen i Bergen.

– Det er folk i korpset som har ventet på dette siden vi vant sist for nesten 30 år siden, og det er relativt nye musikere i korpset som opplever dette for første gang. Musikerne har gjort en fantastisk innsats. Det ligger utrolig mye jobbing bak dette, sier Ryland.

Da Bergens Tidende snakket med Ryland sto han fremdeles på scenen med jublende musikere i bakgrunnen.

– Nå skal vi feire i hele natt, fortalte han.

Korpsmusikk og norske flagg

Da EM-vinnerne ankom Flesland søndag ettermiddag hadde velkomstkomiteen samlet sammen et korps med både unge og voksne musikere som hedret mesterne.

– Stemningen på Flesland var helt magisk. Folk var så begeistret. Korpset spilte «Norge i rødt, hvitt og blått». Dette betyr så mye for korpsbevegelsen i Nordhordland og i hele Norge, og det var veldig kjekt at vi klarte å samle sammen et korps på kort varsel til velkomsten på Flesland, forteller ordfører Astrid Aarhus Byrknes.

Hun sier at Eikanger-Bjørsvik er veldig viktige for lokalsamfunnet. Ikke bare fordi de er et korps i verdensklasse, men fordi de også inspirerer og engasjerer unge musikere. Blant annet holder de sommerkurs for unge korpsentusiaster.

– Én ting er bragden ved å vinne EM, men jeg har lyst til å trekke frem betydningen de har for musikkmiljøet generelt. At de løfter opp unge musikere slik de gjør, det er utrolig flott, sier hun.

Tøff konkurranse

Europamesterskapet besto av to deler. Den første var et såkalt pliktnummer, hvor alle brassbandene måtte fremføre det samme stykket. I den andre delen fremførte de en egenvalgt låt.

Dommerne ga Eikanger-Bjørsvik 95 av 100 poeng for pliktnummeret og 98 av 100 poeng for det selvvalgte nummeret, noe som ga brassbandet fra Knarvik 193 poeng sammenlagt. Og det var tøff konkurranse i toppen. Annenplassen endte på 191 poeng.

Og selv om musikklaget har hatt seier i europamesterskapet som mål det siste året, var de på ingen måte trygge på seier.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

– Du kan aldri være helt sikker i møte med så mange gode korps. Her er det korps fra store nasjoner med lange brassband-tradisjoner. Det er et vanvittig høyt nivå og marginene er små. Et soloparti som treffer klokkeklart eller ikke kan utgjøre hele forskjellen, forteller Ryland.