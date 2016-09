Den Elleville Festen er blitt til Den Hemmelige Festen. Her er fem fine ting å gjøre i helgen.

MINI-FESTIVAL: Gå på verdens mest hemmelige konsertkveld

Odd E. Nerbø

Hva: Konsertkvelden Den Hemmelige Festen

Hvor: USF Verftet

Når: Lørdag, starter klokken 19.00

Hvorfor: Den Elleville Festen ble arrangert for første gang i 1997. Siden den gang er det blitt mange elleville fester, og de siste årene er festen blitt en årlig foreteelse. I forbindelse med festivalen Vill Vill Vest, har imidlertid festivalen skiftet navn i år, til Den Hemmelige Festen.

– Er du sikre på at dere ikke kan si hvem som kommer?

– Nei, det kan vi ikke, sier Mikal Telle i Made Management, som er blant dem som står bak arrangementet.

Det må da være lov å prøve. Tidligere år har blant storheter som Aurora, Röyksopp og Kings of Convenience spilt.

– Vi hadde tenkt å fortelle folk hvem som spilte når de kom inn døren, men nå har vi bestemt at du ikke får vite det før de går på scenen, sier Telle.

I tillegg til Made er selskapene Edda og Standing Ovation med på arrangørsiden. Disse selskapene jobber blant annet med artister som Aurora, Silja Sol og Razika.

Vi sier ikke at disse dukker opp på scenen på lørdag, men det må være lov å spekulere litt.

FESTIVAL: Sjekk ut Bergens nye musikkfestival

Eirik Brekke

Hva: Musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest

Hvor: På ni konsertsteder over hele byen

Når: Frem til lørdag

Hvorfor: Endelig er det klart. 48 artister skal spille på ni av Bergens herligste konsertscener, konferanseprogrammet ser lekkert ut og værmeldingen ser ikke alt for ekkel ut. Det er klart for den nye festivalen Vill Vill Vest.

Vi gleder oss til å se pop-håpet Sigrid, Loddefjord-rapperne i Dårlig Vane og høre Sonic Youth-vokalist Thurston Moore prate om bergensk og norsk svart-metall.

Og så gleder vi oss til vår egen live TV-sending med Fagernes Yatch-vokalist Stian Iversen på fredag. Der skal vi prøve å finne ut hva hans nye band, Chain Wallet, går ut på. Kom på Apollon, eller følg oss hjemmefra fra klokken 17.00.

TEGNESERIER: Dykk ned i tegneserienes verden

Ørjan Deisz

Hva: Tegneseriefestivalen «Raptusfestivalen»

Hvor: Scandic Bergen City

Når: Fredag til søndag

Hvorfor: Tegneseriefestivalen Raptus er visuelt mer slående enn det høres ut som, mye på grun av et sterkt cosplaymiljø i byen. For de uinvidde: Folk som ganske gjennomført kler seg opp som tegneseriefigurer, spillkarakterer eller Tv-seriehelter.

I tillegg til presentasjoner av nye serier, som for eksempelvis fiskehandler Marcus Lanza sine historier fra Fisketorget, blir det også tegnekurs, foredrag og cosplaykonkurranse. Det er bare til å glede seg!

ARRANGEMENT: Prøv ut sikkert festkonsept

Helge Sunde

Hva: Helhus på Det Akademiske Kvarter

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Lørdag, starter klokken 20.00

Hvorfor: Etter storsuksess tidligere i år prøver Studentersamfunnet i Bergen en ny runde med festkonseptet øl, mat og sex. Det finnes vel knapt en bedre oppskrift for suksess.

Juntafil-programleder Tuva Fellmann, som heldigvis har overtatt den kleine samtalen mellom barn og foreldre i puberteten kommer for å prate om sex og kropp. I tillegg blir det foredrag om hjemmebrygging og muligheten for å utfordre ganen.

FILM: Se Bridget bli voksen (på en måte)

Filmweb

Hva: Filmen «Bridget Jones’ Baby: Alle gode ting er tre»

Hvor: Bergen kino

Når: Premieren er på fredag

Hvorfor: 15 utrolig raske år har gått siden «Bridget Jones’ dagbok», den første filmen om den lubne vimsebøtten man egentlig bare måtte elske, perfekt spilt av Renée Zellweger. Nå er Bridget blitt 43, eggene er i ferd med å bli hardkokte, som hun sier, men denne damen er ikke den som gir opp. Ikke helt, i hvert fall.

De som likte de forrige filmene, vil nok også like denne. Med noen noen riktig søte øyeblikk, noen øyeblikk av ømhet, og mulighet for et flir eller fem, er dette perfekt helgeunderholdning. Gjerne før en jentekveld på byen.

