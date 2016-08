Dronning Sonja og Magne Furuholmen åpnet sin første fellesutstilling i Grieghallen. - Vi grep muligheten med begge hender, sier dronningen og ler.

Dronningens kunststiftelse – Queen Sonja Print Award – fyller fem år i 2016. Dette blir markert med flere arrangement i Grieghallen denne helgen, blant annet utdelingen av den største internasjonale prisen innen grafisk kunst. En bok om stiftelsen, skrevet av Lars Saabye Christensen, blir også lansert.

Bilder til 150.000 kroner

Men mest spennende er nok en fellesutstilling basert på helt nye kunstverk laget av Magne Furuholmen og Dronning Sonja, «Texture», som aldri tidligere er vist frem. Dette er bilder de har jobbet sammen om i halvannet år.

Bjørn Erik Larsen

- Vi så tidlig muligheten for å kunne åpne dette i Bergen, så vi grep sjansen med begge hender. Bergen er en kulturinteressert by, blant annet med Festspillene og flotte gallerier. Miljøet er så entusiastisk. Jeg har aldri sett salen her i Grieghallen med slike kunstvegger. Om jeg må si det selv, det har blitt vanvittig fint, sier dronning Sonja smilende før hun vandrer rundt i Grieghallens øvre foaje.

Totalt 63 verker er utstilt, mye av dette har de laget sammen. Alt skal selges – prislappen er fra 7000 kroner til 150.000 kroner. Inntektene går til stiftelsen.

- Vi håper selvsagt på et godt salg for å få ressurser inn i stiftelsen. Det er det viktigste, sier dronningen.

Dronningen følte seg «frekk»

Magne Furuholmen innrømmer at han føler litt mer press siden bildene helst skal selges og gi inntekter til et godt formål.

- Vi ønsker jo suksess. Vi har prøvd å lage godt arbeid, sier han.

Bjørn Erik Larsen

Aha-stjernen innser at utenfra kan samarbeidet – som startet spontant i et verksted i New York – lett avfeies som «to privilegerte mennesker som lager kunst».

- Men vi har parkert alt det andre ved døren. Vi har selvsagt måtte forberede dette godt, siden vi begge er veldig opptatt. Det har vært å tre inn og ut av situasjoner. Vi har inspirert og utfordret hverandre, sier Furholmen.

- Jeg har fulgt Magnes kunstkarriere siden langt tilbake, fra grafikk til keramikk. Det er morsomt å oppleve en slik kreativ hjerne, som har et så vidt spekter av interesser. Han er uredd, impulsiv og tenker godt. Så jeg var så frekk nok å spørre om jeg kunne bli en del av dette, sier dronningen og smiler bredt.

Rivende utvikling

Flere av bildene har de laget sammen. Det skal ha skjedd veldig impulsivt.

- Jeg husker stunder der det bare var fire hender på en flate. Her og nå kan jeg ikke helt si hvem som gjorde hva. Det har blitt en slags dobbeltsignatur, sier Furuholmen.

Kunsthistoriker Gunnar Danbolt dro pressen gjennom hele utstillingen. Han mener bildene viser en kunstnerisk dialog der begge har lært mye av hverandre.

Bjørn Erik Larsen

- Den ene er dronning, den andre popsanger. Det er lett å møte dem med skepsis. Det er vanskelig å få anerkjennelse. Men det at begge er elever av Kjell Nupen, er helt essensielt. De har fått et «gi og ta»-forhold. Dronningen er kjent for å skildre naturen, Magne er kjent for å bruke tekst i bildene – derfor «Texture». De står sammen, sier Danbolt.

Han mener bildene også viser begge kunstnernes egenart.

- Det er jo to selvstendige kunstnere som utforsker hverandre. Det gjør at begge to går lengre kunstnerisk enn de tidligere har gjort. Det er mindre kontrollert, mye mer friere. Det viser jo også at dronningen er i en rivende utvikling som kunstner, at hun tør å gå inn i et slikt samarbeid som med Furuholmen. Her er det kunstneren, ikke dronningen, som kommer frem, mener Danbolt.