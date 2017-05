Kritikken har haglet fra kunstmiljøet mot valget av Dronning Sonja som åpningsutstilling av Kode 1. I dag viste hun frem utstillingen.

– Når et praktbygg som Kode 1 åpner igjen, må man jo velge en av våre fremste kunstnere. Dronningen er ikke blant dem, sa Heidi Jaeger, daglig leder på Kunstgarasjen til Bergens Tidende i starten av mai.

I dag nyåpnet Kode 1, tidligere Permanenten, etter en storstilt oppussing. Åpningen har dog ikke vært uten kontroverser. Den profilerte kunstneren Rita Marhaug var blant kritikerne som mente det var en rar faglig vurdering å be dronningen åpne bygget med sin nye utstillingen «Underveis». «Det er så mange flinke kunstnere i verden, i bergensområdet og på Vestlandet. Kode 1 er et regionalt museum. Da må man gjøre andre valg», kommenterte kunstneren.

Dronningen tok kritikken på sitt sedvanlige diplomatiske vis da hun viste pressen utstillingen sin.

– Det er helt naturlig at det kritiseres når man stiller ut kunst. Man må tåle steken, sier dronningen.

Kodedirektør var forberedt på kritikk

Kode-direktør Karin Hindsbo har tidligere fortalt BT at hun forventet kritikken, men forsvarer valget av dronningens utstillingen med hennes rolle som ambassadør for norsk kunst.

– At en så kjent og kjær person som dronningen så tydelig fronter sin kunstlidenskap, tror vi er til inspirasjon for mange menneskers kunstinteresse, sa Hindsbo til BT i starten av mai.

Marita Aarekol

Dronningens utstilling er hennes første alene i et større museum, og består i stor grad av grafiske verker og keramikk. I tillegg stiller hun ut diverse skulpturer og kunsthåndverk fra sin private samling.

– Min bakgrunn for denne utstillingen er et ønske om å heve kunnskapsnivået om grafisk kunst og informere om hva det er. Jeg håper mange tar turen innom for å se og lære om denne typen kunst, sier dronningen.

Henter inspirasjon fra naturen

Inspirasjonskilden har i lang tid vært naturen for dronningen. Det starter ofte med et fotografi, men prosessen varierer basert på hvilken type materiale hun jobber med. Og dronningen er ikke fremmed for å gi opp en kunstverk hun har jobbet lenge med.

– For eksempel når jeg jobber med dyptrykk hender det jeg jobber med 10–11 verk samtidig. Noen verk får du til med en gang, mens andre må du jobbe mer med. Det hender hele tiden at jeg gir opp et verk, sier dronningen.

Marita Aarekol

Nytt gulv fra Italia

Direktør Karin Hindsbo var i strålende humør da hun viste pressen rundt i Kode 1-bygget kun timer før den offisielle åpningen. Vaskepersonalet jobbet fortsatt på spreng for å få både trapper og kunstverk til å glinse, mens direktøren oppglødd fortalte om resten av bygget og blant annet de to nye utstillingene «Sølvskatten» og «Singersamlingen».

Blant detaljene Hindsbo stolt viste frem var gulvet i inngangspartiet i første etasje.

– Gulvet er gjenskapt basert på flisene som opprinnelig var i bygget fra 1896. Vi måtte helt til Italia for å få det gjort.

Fjerde etasje vil i motsetning til tidligere nå være åpen for publikum med blant annet et konferanserom og bibliotek.

– Og vi har et eget rom med et barnevennlige formidlingsrom. I tillegg har vi en restaurant i første etasje med en spesialbygd pizzaovn fra Napoli.