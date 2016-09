For to år siden gjorde bergenspianisten Joachim Carr rent bord. I år stod det mellom en kanadier, en kineser og en sør-koreaner.

Siste: Sørkoreanske Ah Ruem Ahn vant lørdag kveld Grieg-prisen, etter å ha spilt Schumanns klaverkonsert i A-moll. Hun vant også publikumsprisen, avgjort via en internasjonal sms-avstemming. Se finalen i videovinduet over.

Dag Fosse/KODE

– Edvard Grieg virket alltid så eksotisk for oss i Kina, sier pianist Zehnni Li.

Lørdag kveld skal hun kjempe mot kanadiske Ben Cruchley og Ah Ruem Ahn fra Sør-Korea om den gjeve førsteplassen i den internasjonale pianokonkurransen dedikert til Edvard Grieg i Grieghallen.

Ørjan Deisz

Tredje gang i Bergen

Dette er 15. gang «The International Edvard Grieg Piano Competition» blir arrangert, og tredje gang den holdes i Bergen, etter at konkurransen ble flyttet fra Oslo i 2011. De innledende rundene er allerede blitt holdt i konsertsalen på Troldhaugen, hvor Edvard og Nina Grieg bodde de siste 22 sommerene komponisten levde.

– Hva er deres forhold til Edvard Grieg?

– Jeg kjenner egentlig ikke så godt til han, sier Ahn.

– Samme her, men jeg er blitt veldig bevisst på han i anledning konkurransen, sier Cruchley.

Én nordmann kvalifisert

Den siste uken er 30 deltakere nå blitt tre, og eneste nordmann i kampen, Lars Fredrik Nystander, kom ikke videre fra Troldhaugen. For to år siden gjorde bergenseren Joachim Carr rent bord under konkurransen, og kapret både juryens gunst, publikumsprisen og Bergen Filharmoniske Orkester sin egen pris. Det er ikke rent lite en kan vinne heller. En av de tre finalistene vil kunne dra hjem med en rekke spillejobber, tilbud om plateinnspilling og i underkant av 300.000 norske kroner.

Ørjan Deisz

Men den store premiepotten og de intensive konkurransedagene har ikke akkurat skapt isfront mellom de tre håpefulle finalistene.

Vennlig konkurranse

– Heldigvis er vi blitt for voksne til å være smålige. Kanskje jeg var mer sånn som 16-åring, sier kinesiske Li og smiler til de to konkurrentene.

Det internasjonale pianomiljøet er ikke så stort, og finalistene forteller at det meste foregår vennskapelig.

– De samme menneskene går igjen på konkurransene, til og med jurymedlemmene, sier Cruchley.

I juryen sitter blant annet pianist Einar Steen-Nøkleberg, som grunnla festivalen i Oslo i 2001. Han er i tillegg juryformann. Dagens klassiske norske bauta, Leif Ove Andsnes skulle egentlig sitte i juryen, men meldte avbud grunnet sykdom fredag. Hans rolle blir overtatt av den makedonske pianisten Simon Trpceski.

Utflyttere

Ingen av konkurrentene har bodd hjemme på mange år. Cruchley studerer til vanlig i Roma, Ahn jobber som pianolærer i Tyskland og Li tar en doktorgrad i Kanada.

Ørjan Deisz

– Kina føles mer som et sekundærhjem nå, sier Li, som har bodd hjemmefra i over ti år.

Det er også travelt å være pianist i verdensklassen, spesielt for kinesiske Li. Hun skal reise direkte til neste pianokonkurranse, denne gang i San Marino.

– Å gud, ikke minn meg på det en gang. Jeg vet ikke hva jeg skal spille, eller om jeg er klar, sier hun.

Cruchley skal spille konsert i Tyskland neste uke. Ahn derimot tar seg en velfortjent ferie etter finalen.

Internasjonal jury

Hele 130 pianister fra 34 land søkte om å bli med i konkurransen. Direktør for Kodes komponisthjem og sjef for Grieg-konkurransen, Sigurd Sandmo, er tydelig fornøyd.

– Årets konkurranse har vært veldig spennende, og også full av overraskelser. Flere pianister med stor publikumsappell røk ut i starten, mens andre har vokst fra runde til runde og vist en utrolig bredde i repertoar og musikalitet, sier han.

Fakta: Dette er konkurransen The International Edvard Grieg Piano Competition arrangeres annenhvert år

Først arrangert i Oslo i år 2000

Dette er 15. gang konkurransen arrangeres

Arrangeres i Bergen mellom 3. og 10. september

The Kristian Gerhard Jebsen Foundation er hovedsponsor

De innledende rundende har blitt spilt på Troldhaugen

Finalen er i Grieghallen 10. september.

Dette er tredje gangen konkurransen bli holdt i Bergen

Vinneren får med seg 30.000 euro, i underkant av 300.000 norske kroner, i tillegg til en rekke oppdrag, invitasjoner og plateinnspilling.

Fakta: Dette er finalistene Ben Cruchley (1986) Fra Kanada, men studerer i Italia.

Skal spille «Piano Concerto in A minor, Op. 54» av Robert Schumann. Ah Ruem Ahn (1984) Fra Sør-Korea, men jobber i dag som pianolærer ved musikkhøgskolen i Detmold i Tyskland.

Skal spille «Piano Concerto in A minor, Op. 54» av Robert Schumann. Zhenni Li (1987) Fra Kina, men studerer for å ta en doktorgrad i piano i Kanada.

Skal spille «Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58» av Ludwig van Beethoven: