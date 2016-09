Pophåpet Sigrid, de rutinerte musikerne i Misty Coast og sterk bergensrap er blant det vi gleder oss mest til på Bergens ferske musikkbransjefestival.

Sigrid

Pressefoto/Vill Vill Vest

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Torsdag, klokken 21.00

Sjanger: Pop

Hvorfor: Allerede som 17-åring fikk Sigrid Raabe platekontrakt på velrenommerte Petroleum Records, og ikke uten grunn. Ålesundingen med den særegne stemmen lager vakker pop, og personlige «Known You Forever» og mektige «Two Fish» lover godt for artisten.

Konserten på Kvarteret blir i tillegg første gang med nytt band.

Misty Coast

Pressefoto/Vill Vill Vest

Hvor: Landmark

Når: Torsdag, klokken 21.30

Sjanger: Pop

Hvorfor: Linn Frøkedal og Richard Myklebust fra spellemannvinnende The Megaphonic Thrift har skapt et fantastisk sideprosjekt med Misty Coast. Den ferske singlen deres «Funny World» er et godt stykke fra støymusikken de lager til vanlig, men er sterk og drømmende pop. Dette er musikk som vil kle den intime scenen på Landmark godt!

Kjartan Lauritzen

Pressefoto/Vill Vill Vest

Hvor: Østre

Når: Lørdag, klokken 22.00

Sjanger: Rap

Hvorfor: Den 20 år gamle rapperen Per Áki Sigurdsson Kvikne fra Balestrand i Sogn & Fjordane er blitt kjent for sin overdrevne parodi av bergensrappen gjennom sitt alter ego Kjartan Lauritzen. Det er humoristisk, breialt og på herlig vis en dråpe dialektforvirret.

Strange Hellos

Pressefoto/Vill Vill Vest

Hvor: Hulen

Når: Torsdag, klokken 23.45

Sjanger: Pop

Hvorfor: Strange Hellos er litt av et veteranprosjekt. Great News, Casiokids, Megaphonic Thrift og bandet til Aurora er bare noe av prosjektene kvartetten har hatt en hånd i. Resultatet er en herlig miks av skitten gitar, stort lydbilde og drømmende vokal. Et godt stykke pop som passer perfekt for den mørke scenen på Hulen.

Dårlig Vane

Pressefoto/Vill Vill Vest

Hvor: Klubb Kok

Når: Fredag, midnatt

Sjanger: Rap

Hvorfor: Gjengen i Dårlig Vane følger opp den sterke rap-tradisjonen i Bergen, og er kjent for sine heftige live-opptredener. Med «Gikk i bakken» skapte Loddefjord-musikerne en skikkelig undergrunnshit, som vi mener er en av årets beste bergenslåter.