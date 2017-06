Hør de beste nye bergenslåtene.

1 2 3 4 5 6 Shakanaka «Medisin»

Uhemmet og upretensisøs energi.

Anmeldt av Alisa Larsen

Med enkelte unntak, blant andre Hjerteslag, er det få band band i Bergen praktiserer klassisk rock. Det er liksom andre sjangre som dominerer her i byen. Derfor er det vidunderlig friskt å høre Bergenfest-aktuelle Shakanakas nye singel «Medisin».

Den har en reperende gitarsolo og vokal som så og si skrikes gjennom hele låten, og som er sterkt avhengighetsskapende. Det er mye påvirkning fra punken her, og låten har et Buzzcocks-aktig glimt i øyet. Medisin er en latterlig enkel låt som gir så mye med sin uhemmede og upretensiøse energi. «Medisin» er sommerlåten jeg ikke visste jeg savnet - og dette er definitivt en av årets sommerlåter.

1 2 3 4 5 6 Virvelvind «Byen min brenner»

Virvelvind lager låter som lover godt.

Anmeldt av Petter Lønningen

Politisk poprap er ikke akkurat hverdagskost, men det skremmer ikke Thomas Soltvedt (den ene halvdelen av det bergenske indiebandet Party At The Pharmacy) fra å prøve, først med «Fiffen i Ferrari» (2016) og nå med «Byen min brenner».

Soltvedt har en anstrengt flyt og et litt stivt språk, men kompet og melodien er bunnsolid. Den mørke teksten om desperasjon og sammenbrudd står i skarp kontrast til den spretne melodien, men det er slik Virvelvind tviholder på oppmerksomheten. Det lover godt.

1 2 3 4 5 6 Wanglade$h «Strøm på tlf»

«Fjorden-stjernen» veksler mellom latterlig og fantastisk

Anmeldt av Alisa Larsen

Sturle Kvilekval er best kjent fra legendariske Fjorden Baby!, et av Bergens definitivt mest originale og overraskende suksessfulle band, på tross av bandets eksentrisme og generelle utehet. Kvilekval har en energi som minner vagt om Ian Brown fra The Stone Roses, og han har kvaliteter det er vanskelig å ikke like, også på sitt nye soloprosjekt Wanglade$h.

På singelen «Strøm På Tlf» addresserer han sitt eget rykte ved å si «Hele Bergen vet at eg e fucked up». Låten svever et sted mellom fantastisk og latterlig, men ender opp med å vinne en over med selvironi og de mange, mange gode referansene låten er full av.