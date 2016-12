Få med deg årets siste fem fine!

NYTTÅRSFEST: Dans deg inn i 2017

Hva: Nyttårsfest

Hvor: Landmark

Når: 31. desember fra klokken 23.

Hvorfor: Det har vært et godt år for musikkollektivet Vibbefanger. De har arrangert en rekke fester i Bergen, i tillegg til at de har laget fest på Bygdalarm og under Slottsfjell i Tønsberg. Dessuten har flere av artistene de jobber med, som Niilas og Kjartan Lauritzen fått mye oppmerksomhet i året som gikk.

Til nyttår har Vibbefanger slått seg sammen med Dragefjellet Minifestival, som arrangerte en endagsfestival på nettopp Dragefjellet i Bergen sentrum tidligere i år, for å lage nyttårsfest på Landmark.

På programmet står fire forskjellige DJ-er: Stockhaus, tidligere nevnte Niilas, Simon Alejandro og Mato Grytten.

Begge etasjene på Landmark skal tas i bruk denne kvelden, noe som betyr at en her faktisk har muligheten til å danse, drikke og holde seg varm mens man har prima utsikt til fyrverkeriet som skytes opp fra Festplassen.

NYTTÅRSFEST: Full fest i alle rom på Ricks

Hva: Nyttårsfest

Hvor: Ricks

Når: 31. desember fra klokken 22.

Hvorfor: Ricks knaller til med full fest på nyttårsaften i år. Ifølge utestedets egne nettsider blir det rød løper, konfettiregn og storslåtte dekorasjoner.

Det blir også fest i tre forskjellige rom, deriblant DJ-ene Groove Amigos & Madness Gangster, som har med et eget dansecrew fra Italia. Danserne har ifølge programteksten tidligere jobbet med artister som Kylie Minogue og Chris Brown, og på nyttårsaften skal de altså henge i trapeser fra taket på Ricks i Bergen.

Men, denne elleville festen er ikke den eneste muligheten denne kvelden. Det arrangeres nemlig også nyttårsfester på Biblioteket bar på toppen av Kjøttbasaren, og på Zachariasbryggen. Dit kommer en rekke DJ-er, og det blir anledning til å se på det kommunale fyrverkeriet som sendes opp fra Tollbodkaien fra baren som så passende heter «Taket» (det er nemlig der den befinner seg). Dessuten er det karibisk dansefest på Taj Mahal Tandoori Restaurant i Marken.

KONSERT: Gratiskonsert på Garage

Hva: Konsert med Josefin Winther

Hvor: Garage

Når: Fredag, klokken 21.00

Hvorfor: At bergensmusiker Josefin Winther holder romjulskonsert på Garage er etter hvert blitt en tradisjon, og fredag skal hun for sjette år på rad spille i baren på utestedet. Den 30 år gamle musikeren har fire studioalbum bak seg, skrev vinnerlåten i Melodi Grand Prix for to år siden, og er i tillegg en rimelig habil basketballspiller.

Rett fra premiere til parketten

Det har vært en hektisk høst for spillestedet Garage, og økonomien der har vært rimelig dyster. Til tross for utkastelsesvarsel fra huseier ble det heldigvis klart sist uke at stedet overlever. Winthers konsert er en ypperlig anledning til å støtte et av Bergens eldste og mest legendariske konsertscener.

Det blir klassikere, låter som har preget det siste året samt en del av hennes eget, nye materiale. I tillegg er hele greien gratis.

KONSERT: Krabbeklo i undikken

Hva: Nyttårsfest

Hvor: Ricks

Når: 31. desember fra klokken 22.

Hvorfor: Hva passer vel bedre kvelden før årets siste kveld enn en konsert med det som kanskje er byens mest vulgære band? For veldig lenge siden, det vil si i 2009, var Bjørn Hellfuck, alias bergenseren Torbjørn Hille Alvøen, en av de største musikalske snakkisene her til lands.

Ikke fordi musikken deres nødvendigvis var så fryktelig bra, men fordi det var noe nytt, noe vulgært og grovt, med en helt egen sjargong og en noe uvanlig live-performance.

Da Bjørn Hellfuck spilte to konserter på rad på Garage i desember i fjor, ble det utsolgt på rekordtid. Så med mindre det bergenske konsertpublikumet plutselig har sett seg lei på krabbeklo i undikken, bleikfeit hyse og hissig oter, blir det sikkert en ellevill natt til nyttårsaften på Ricks.

TV: Når du ikke orker mer fest

Hva: Film

Hvor: På internett

Når: Når som helst

Hvorfor: Det er rart med det, men for mange er det som går på TV noe av det aller viktigste med julen. «Alle» skal se «Love Actually» og «Grevinnen og hovmesteren».

Men, den teknologiske utviklingen har også gitt oss strømmetjenester. Filmekspert Emilio Sanhueza har utarbeidet en liste over hvilke filmer vi bør strømme denne romjulen:

De minste bør strømme «Babe» på Amazon Prime.

– Denne australske publikumsvinneren er mer enn bare morsomme gårdsdyr ute på eventyr og en oppvisning i spesialeffekter. Først og fremst er den en overraskende varm og sjarmerende fortelling om å ikke la seg hindre av folks forventninger og fordommer til hvem man er, skriver Sanhueza.

Hele familien kan strømme «Singin’ In The Rain» på Netflix.

– Gene Kelly dansende i bergensk vær er et av Hollywoods mest ikoniske øyeblikk, mener Sanhueza.

Og de voksne bør sjekke ut «Dr. Strangelove» på Netflix.

– De som fortsatt ikke har sett denne vil finne stor glede i å kjenne igjen disse gubbene som gjennom ego og uklokskap gjør verden til et mindre trygt sted, mener filmeksperten.

