Det er festivaltid i Bergen. Gå ikke glipp av vår fem fine «festival spesial»!

FESTSPILLENE: Bruk byen!

Tor Høvik

Hva: Festspillenes uteprogram.

Hvor: Bergen by.

Når: Hver dag i festivalperioden.

Hvorfor: Festen starter med åpningsseremonien på Torgallmenningen onsdag klokken 12.30. Da er hele byen invitert til å se utdrag av det som skal vises under festivalen sammen med Dronningen og statsministeren. Bergen Filharmoniske Orkester spiller, og det vil komme utdrag fra Carte Blanches nye forestilling «While they are floating», «Shakespeares sonetter» og «Patina – om å eldes med glans». Og så avsluttes folkefesten med (kan du gjette det?) Nystemten. Selvfølgelig.

Og slik fortsetter det gjennom hele festivalen. Har man ikke råd eller tid til å gå på kveldsarrangementer, kan man legge turen innom Torgallmenningen klokken 16.15 hver dag for å få med seg Festspillkvarteret, der alt fra musikere fra BFO til Christine Sandtorv opptrer i et kvarters tid.

Sjekk også ut Studentradioen i Bergen på Torgallmenningen, og Festspill på de syv fjell. God festival!

Guro H. Bergesen

FESTSPILLENE: Shakespeare i ny form

Lucie Jansch

Hva: «Shakespeares sonetter».

Hvor: Grieghallen, Griegsalen.

Når: Onsdag 18.45 og torsdag 19.30.

Hvorfor: Med fare for å fremstå som en populærkulturell nisse, er det første jeg forbinder med Rufus Wainwright den versjonen av Leonard Cohens «Hallelujah» som varer og varer og varer (den er faktisk bare fire minutter lang, altså).

Men hva er vel Festspillene om ikke en anledning til å utvide perspektivet og se ting i nytt lys? For det er den samme Rufus Wainwright som står for musikken til oppsetningen av «Shakespeares sonetter», regissert av Robert Wilson.

Wilson har sammen med Wainwright og det tyske teaterkompaniet Berliner Ensemble skapt et teaterstykke av 25 av William Shakespeares sonetter. I stykket dukker både Shakespeare selv og dronningen av England opp.

Ifølge Wainwright selv skal det låte «litt som kabaret, litt som opera, som Strauss og Schubert, klassisk tysk – alt med et dypt bukk foran Kurt Weill». Halleluja!

Guro H. Bergesen

NATTJAZZ: Hør lyden av Bergen

Audun Humberset

Hva: Bestillingsverket til årets Nattjazz.

Hvor: Nattjazz.

Når: Lørdag 27. mai.

Hvorfor: Alle vet at Bergen ser bra ut. I hvert fall i mai, når solen skinner og kirsebærtrærne blomstrer. Men hvor bra høres egentlig Bergen ut? Det kan du finne ut når bestillingsverket til årets Nattjazz fremføres lørdag. Det har nemlig fått tittelen «Lyden av Bergen», og skal fremføres av Erlend Skomsvoll og Bergen Big Band.

– Tenk å fange inn stemningen på Brann Stadion når ballen går stang ut for hjemmelaget, sa anerkjente Erlend Skomsvoll til BT, da vi først omtalte årets bestillingsverk.

Jazzmusiker Erlend Skomsvoll er kanskje mest kjent fra bandet Come Shine, han har også fått Spellemannprisen for den mer klassiske «Holberg Variations fra 2014». Nå har han altså fanget lyden av Bergen, og det innebærer både buekorps, Bryggen og lyden av bybranner.

Og så vil han altså fange lyden av stang ut på Brann Stadion. Det kan jo være forfriskende, ettersom det har vært veldig mye stang inn i det siste.

Kjetil K. Ullebø

FESTSPILLENE: Sirkus kan også være kunst

Alexandre Galliez, Festspillene

Hva: Reversible.

Hvor: Grieghallen, Griegsalen.

Når: Lørdag 18.00 og søndag 13.00 og 18.00.

Hvorfor: Canadiske «Les 7 doigts de la main» var på Festspillene med nysirkusforestillingen «Traces» i 2014. Nå er de tilbake med en fersk nysirkusforestilling som har fått navnet «Reversible».

Se fjorårets festivalbilder!

Med en kombinasjon av sirkus, teater, dans, musikk og akrobatikk tar de for seg spørsmål rundt hvordan besteforeldregenerasjonen har formet den verdenen vi lever i i dag. Artistene har sett på sin egen historie og hvordan den påvirker deres identitet i dag.

Hvis du, som meg, synes kroppen er kul, er dette en god anledning til å se hvor mye rart den kan klare.

Guro H. Bergesen

NATTJAZZ: Jazz på svenska

Hva: Jan Lundgren «A Tribute to Jan Johansson».

Hvor: USF Verftet, Røkeriet.

Når: Søndag 20.00.

Hvorfor: De første pianotonene i «Visa från Utanmyra» gjør meg ekstremt rørt. Hver gang. Sangen er en gammel svensk folketone, og var egentlig kjent som «O tysta ensamhet». Den svenske jazzpianisten og komponisten Jan Johansson spilte inn folketonen i 1962, da under navnet «Visa från Utanmyra», og lot sangen åpne platen «Jazz på svenska». Og det er altså den innspillingen som er min favoritt.

På søndag kommer jazzpianisten Jan Lundgren med bass og en strykekvartett for å gjenskape «Jazz på svenska».

Jan Johansson står bak en rekke viktige jazzplater, men han skrev også kjenningsmelodien til Pippi Langstrømpe. Kanskje får vi litt «tjolahopp tjolahej tjolahoppsan sa» på Verftet søndag òg?

Guro H. Bergesen