Bypåske er minst like bra som fjellpåske om man bor i Bergen. Se ukens seks fine!

FILM: Noe for enhver smak

FILMWEB

Hva: Årets påskefilmer

Hvor: Bergen kino

Når: Hele påsken

Hvorfor: Trenger du å skru opp adrenalinet, er den siste «Fast & Furious»-filmen nå på plass, med Charlize Theron som sjefsskurken Cipher og de øvrige ingrediensene av musklesterke menn, handlekraftige damer og raske biler. Med to timer og 20 minutters spilletid, får du alt hva hjertet begjærer av tettpakket action.

Vil du heller legge turen til roligere strøk litt utenfor allfarvei, kan den norske «Hoggeren» være verdt en titt. Anders Baasmo Christensen sier lite, og hogger desto heftige løs på digre grantrær, noe onkel Bjarne har sitt å si om. Knapt noen gang har dialogene i en norsk spillefilm vært mer autentiske. Plass til litt bygdesurrealisme er det også.

De minste får sitt gjennom «Gråtass redder gården», «The Boss Baby» og «Løvetannbarn», der de to siste bare har det til felles at begge er animerte. «The Boss Baby» er helamerikansk, «Løvetannbarn» fransk og laget i god, gammeldags stop motion. Den går også inn et et landskap som sjeldent er tema for denne type film: barn som blir tatt hånd om av barnevernet.

Vil du har et grøss som også kaller på latteren, velger du «Get Out».

Vil du fortape deg i den islandske landsbygden og se hvor fint det går an å ta for seg gryende seksualitet, er «Hjartasteinn» rette filmen.

Og går du for en lekende erotisk thriller med islag av britisk gotikk og japansk estetikk, er det «Kammerpiken» du skal velge.

Britt Sørensen

FAMILIE: Påske i Salhus

Oddleiv Apneseth

Hva: Påskeaktiviteter

Hvor: Norsk Trikotasjemuseum

Når: Onsdag fra 11 til 15

Hvorfor: Snø og fjell og appelsin og kakao er topp det altså, men en god, gammeldags bypåske er heller ikke til å kimse av. Og heldigvis er det litt av hvert man kan finne på i Bergen by også i år.

En av mange muligheter er å ta med seg barna til Salhus og gå på Norsk Trikotasjemuseum for å lage påskepynt med ull og broderier på barneverkstedet, se film, gå på omvisning i bygget, og se utstillingen «Klostersaum til folket».

Norsk Trikotasjemuseum holder til i de gamle fabrikkbygningene til Salhus Tricotagefabrik, og driver med formidling, dokumentasjon og forskning på norsk trikotasjeindustri og tekstilindustri. Salhus Tricotagefabrik eksisterte fra 1859 til 1989. Om du ikke allerede har utforsket denne perlen i Salhus, er påsken definitivt en god anledning.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Hør en av norges unge lovende

Ørjan Deisz

Hva: Påskematiné med Christian Hundsnes Grøvlen.

Hvor: Troldhaugen.

Når: Fredag kl. 14.

Hvorfor: Få kunstinntrykk er så egnet til å roe ned med som klassisk musikk. Så hvis du synes pulsen har vært litt høy i dagene før påske, er kanskje Schumann og Chopin akkurat det du skal unne deg.

Musikken fremføres av bergenseren Christian Hundsnes Grøvlen, som regnes som en av landets mest lovende i sin generasjon. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, og går for tiden i Solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Allerede samme året som han debuterte i Universitetes Aula i Oslo - 2105 - holdt han konsert under Festspillene i Bergen. Da hadde han i mange år hatt en stille drøm om at han innen det året han ble ferdig å studere, skulle få akkurat en sånn type forespørsel. Også da spilte han Chopin.

I juni 2016 ble han tildelt Robert Levins Pianistpris i Oslo. Og på Troldhaugen har han spilt siden han var 16. Denne gangens spiller han Schuberts Kinderszenen, op. 15, Alban Bergs Klaversonate og Chopins pianosonate nr. 3 i h-moll.

Dessuten er konsertsalen på Troldhaugen byens kanskje fineste, med et forhåpentligvis vårlig Nordåsvann å feste blikket på gjennom store vinduer.

Britt Sørensen

KONSERT: Hør storslått påskemusikk

Paul S. Amundsen / Paul S. Amundsen

Hva: Konsert med Vocal art, sangere fra Bergen Domkor og barokkorkester.

Hvor: Domkirken

Når: Fredag, 19.30.

Hvorfor: Påskemusikk er så mangt. Du har afterski-sjangeren, som man må kunne si befinner seg i det mer, vel, profane hjørnet. Du har Severin Suveren og låten «Daydream», som er en gammel låt laget av den belgiske hippien Raymond Vincent, og som av en eller annen grunn er blitt låten som tonesetter fjellvettreglene. Og så har du de store «pasjonene». Stykker som tar utgangspunkt i Jesu lidelseshistorie, gjerne også kalt pasjonshistorien.

Og uansett hva man måtte tro på - eller ikke tro på - så er pasjonene storslåtte og vakre stykker musikk. Dette er følelser i sin pureste og mest opphøyde form. Fredag i Domkirken fremføres «Membra Jesu Nostri» av det profesjonelle Bodø-koret Vocal art, sangerer fra Bergen Domkor og et barokkorkester. Stykket er krevet av Dietrich Buxtehude (1637-1707), og er en syklus av sju kantater (vokalstykker) som fokuserer på deler av Jesu kropp naglet til korset; føtter, knær, hender, side, bryst, hjertet og til sist ansiktet. Ikke akkurat «Ta en pinne for landet» på afterski i Hemsedal, altså. Men garantert en stor musikalsk opplevelse!

Kjetil K. Ullebø

FAMILIE: Vitenskapelig påskekrim

Helge Skodvin / Helge Skodvin

Hva: Påskekrim for barn

Hvor: VilVite

Når: Hele påsken

Hvorfor: Påsken handler jo som mange vet minst like mye om krim og mysterier som alt annet den egentlig handler om, noe som også gjenspeiler seg i bypåske-tilbudet.

På VilVite kan barna gå på detektivskole og lære å sikre fingeravtrykk og undersøke spor fra åsted, de kan gå på påskevitenshow, være med på såkalte «eggsperimenter», gå på jakt etter påskeegg og de kan være med på å løse et påskemysterium, det vil si, være med på en vitenskapelig krim med den pensjonerte detektiven Kjell-Løk Holm .

Den skal tidlig krøkes, som god krimentusiast skal bli!

Guro H. Bergesen

KONSERT: Påskerock

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: Påskerock

Hvor: Garage

Når: Fredag 14. april fra 21.00

Hvorfor: På selveste påskeaften flesker Garage til med intet mindre enn fire konserter i tillegg til påskequiz i baren.

Først ut denne kvelden er «Juicyfur», et band som hevder de er påvirket av artister som Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns ‘n’ Roses og Bøack Sabbath. Litt av alt der altså. Neste punkt på programmet er bandet «The Longboards», der blant annet Fredrik Vogsborg spiller.

Senere spiler «Howlin’ Sun», som kommer med debutalbum til høsten, og «Twang Gang», som er inspirert av blant annet Elvis og Johnny Cash.

Litt av en langfredag!

Guro H. Bergesen