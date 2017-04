Dette er de nye bergenskunstnerne

AVGANGSELEV: Mari Norddahl har laget en installasjon med et speil og tre «puter» hun selv har sydd, som skal være i konstant bevegelse. Verket heter «The Actual versus the Potential (to separate between the you and the other, to not separate between the you and the other)». – Jeg har jobbet mye med objektet, og vårt forhold til objekter – hvordan man knytter seg til objekter fra det tidligste stadium, forteller Norddahl. FOTO: Rune Sævig