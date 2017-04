Les hvorfor vi likevel anbefaler å gå på 90-tallsfest i ukens fem fine!

TEGNESERIER: Virkeligheten i stripeform

Malin Biller

Hva: «Livet i rutene».

Hvor: Amalies Hage/Bergen offentlige bibliotek.

Når: Torsdag 19.00.

Hvorfor: Tegneserier er gøy. Tegneserier er trøstende. For noen tegneserier beskriver tilværelsen din (nesten) slik den faktisk er. Akkurat disse tegneseriene skal det handle om når tre serieskapere fra tre nordiske land presenterer seg selv og det de forteller om i rutene sine.

Fra Sverige kommer Malin Biller, kjent som satiriker og humorist. Men i den selvbiografiske tegneserieromanen «Om någon vrålar i skogen» har hun også skildret alkoholisme, mobbing og seksuelle overgrep. Den fikk den svenske prisen Urhunden for beste tegneserie i 2011. Biller er også hedret med Adamson-statuetten i 2015 – en pris som deles ut til svenske serieskapere som har utmerket seg.

Danske Ina Korneliussen bruker egne opplevelser i sine nett-tegneserier og fanziner. Hun ble nominert til den danske Ping-prisen for tegneserieboken «Små dyr» i 2013.

Fra Norge kommer Torhild Mikkelsen, kjent for «Tilde» – en serie som har gått i en rekke blader og aviser. «Tilde» har klare selvbiografiske trekk, og ser med skråblikk på familielivet.

Dessuten blir det foredrag av tidligere Raptus-general Arild Wærness, som snakker om svenske og danske tegneserier, og Kristian Hellesund, som snakker om kvinnelige, norske tegneseriepionérer.

Britt Sørensen

LITTERATUR: Tabubelagt tur i den litterære underskogen

Rune Sævig

Hva: Debutanttripp: Døden.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Går det an å skrive lett og vakkert om kreft og død og ensomhet? Ja, mente Fredrik Hagen da BT intervjuet ham for en måneds tid siden. Han er en av tre debutanter som denne torsdagen intervjues av Erlend Liisberg.

Hagens diktsamling heter «Jeg kom plutselig til å slutte å tenke på deg», og utspiller seg i spennet mellom liv, sykdom og død. Og nettopp livets store tabu – døden – er på ulikt vis tema for de tre unge, nyslåtte forfatternes bøker.

I tillegg til Hagen kommer Nora Aschim fra Hamar og Therese Tungen.

Med sine 18 år er Nora Aschim vårens yngste debutant. Om hennes «Unngå Øyekontakt» skriver forfatter Anders Neraal på nettstedet Bok365 at «Det finnes «flinke» poeter, men vi har også diktere som først og fremst har noe på hjertet som de brennende gjerne vil formidle. Aschim er av sistnevnte kategori. Diktsamlingen skildrer en ung kvinnes liv i utenforskapet. I brytningen mellom barndom og det å ville bli voksen, gir diktene monotone fragmenter av et tandert liv. Stemningen i boka er sorg, men sorgen er innrammet av empati og ujålete ømhet. Man blir litt redd og urolig av å lese «Unngå øyekontakt». Boka etterlater en eksistensiell uro mange vil ha glemt – eller fortrengt.»

Om Therese Tungens «Ein gong var dei ulvar» skriver Brynjulf Jung Tjønn i sin anmeldelse i VG at novellene er «superaktuelle og skakande», med særlig en novelle som kan tolkes som et spark til Sylvi Listhaug. Ifølge Tjønn skriver Tungen «noveller som eg sjølv kunne tenkt meg å skrive, men som eg ikkje får til. Forteljingane er lange, men likevel konsentrerte. Dei stansar akkurat når dei skal. Som om forfatteren lokkar lesaren med seg fram til eit stup, og der, rett før stupet, stoppar og forsvinn og overlét lesaren til seg sjølv.»

Britt Sørensen

FESTIVAL: Dykk ned i det mørke 90-tallet

Junge, Heiko

Hva: 90-tallet inntar Bergen med endagsfestivalen «We love the 90s».

Hvor: Bergenshallen. 90-tallet er ellers tilgjengelig på internett, CD-singler og «Absolute Music»-plater.

Når: Lørdag 17.00–23.00.

Hvorfor: Det finnes to musikalske versjoner av 90-tallet. Du har den som dukker opp i dokumentarfilmer og bandbiografier, med artister som Nirvana, Oasis, Blur, PJ Harvey, Wilco, A Tribe Called Quest eller hva det skulle være. Men det finnes også en helt annen versjon, et mørkt 90-tall. Bestående av artister og CD-singler som «musikkfolket» ikke ville ta i med ildtang.

Lørdag inntar det mørke 90-tallet Bergenshallen.

For bare hør på denne artistrekken: E-Type, Sash!, Aqua, East 17, Snap!, Corona og Culture Beat! Er det rart «We love the 90s» for lengst er utsolgt? Og enten du skal på festivalen eller ikke, kan det være på sin plass med et lite dypdykk i denne delen av 90-tallet. For når man lytter på mange av disse låtene 20 år etter at de var hits, viser det seg at det er ganske masse lys der. Jeg tør innrømme det nå.

Her er tre knall-låter som garantert setter Slettebakken på hodet lørdag kveld:

1. Snap! «Rhythm is A Dancer» (1992)

Denne kom heldigvis like før jeg var blitt en sånn musikkinteressert tenåring som ikke kunne like det de andre likte. Derfor fikk jeg med meg «Rhythm is Dancer» mens den var en hit. Dette var – og er – dyp eurodance av aller ypperste sort.

2. Culture Beat «Mr. Vain» (1993)

Denne gikk det derimot ikke an å høre på. Her var det blitt for sent. Pearl Jam-skjorten var kommet på. Men jeg har egentlig likt denne låten i smug hele tiden. «Mr. Vain» må ha et av de drøyeste synth-riffene som noen gang har toppet VG-listen.

3. Corona «Rhythm of The Night» (1993)

Vi må selvsagt innom italienske Corona også. Dette er ukomplisert, livsbejaende og på alle måter herlig. Og det alle disse tre sangene har til felles, er at de er bedre enn mye av det mølet jeg likte på 90-tallet.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Start festivalsesongen!

Roar Christiansen

Hva: Jazznatt.

Hvor: Tit Art & Design.

Når: Søndag 19.00.

Hvorfor: «Jeg velger meg april», skrev Bjørnstjerne Bjørnson. Og det holder jeg med ham i. Men hvis det er lov å velge seg en måned til, slenger jeg gjerne mai med på kjøpet.

Bergen er sjelden så fin, så innbydende, så sjarmerende, så levende og, ikke minst, værmessig uforutsigbar som i mai. For parallelt med at kirsebærtrærne rundt Smålungeren begynner å blomstre, våkner Kultur-Bergen til live for alvor. Først ut er Humorfest på Ole Bull Scene.

I Bergen Kunsthall monteres årets Festspillutstilling, og fra 24. mai tar Festspillene over en rekke av byens scener, både inne og ute, Festspillutstillingen åpner, og årets Festspilldikter med forfatterkolleger inntar Lille Ole Bull Scene.

Og så, fra 26. mai, er det Nattjazz på USF Verftet. Førstkommende søndag, natt til 1. mai, er det Nattjazz-oppvarming i byen. Dit kommer forfatter Tomas Espedal, musiker Kristian Linz, artistene Soft Ride og Treberg og saksofonist Kjetil Møster stiller som DJ.

Er det rart kulturhjertet svulmer.

Guro H. Bergesen

FILM: Se Greta Gerwig i Todd Solondz’ siste

Linda Callerus

Hva: «Wiener-Dog».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 19.30.

Hvorfor: Listen over skuespillere er god nok grunn i seg selv: Julie Delpy, Ellen Burstyn, Kieran Culkin, Danny DeVito – og – som selveste rosinen i wienerpølsen: Greta Gerwig i hovedrollen som Dawn Wiener, jenten vi møtte første gang i 1995, i uforglemmelige «Welcome to the Dollhouse».

Trenger du enda en grunn, får du den her: Dette er siste sjanse til å se Todd Solondz’ siste film i en kinosal i Bergen.

Den nerdete tenåringsjenten Dawn er nå blitt voksen, men er ikke nødvendigvis hovedpersonen her. Det er det nemlig dachshunden Wiener-Dog som er. Etter en kort periode som bestevennen til en kreftoverlevende, vandrer hunden fra eier til eier, deriblant Dawn, som driver en veterinærklinikk og tar den med på biltur sammen med barndomsvennen Brandon. Neste eier er en deprimert og selvopptatt manusforfatter, før bikkjen ender opp hos en sur gammel dame.

For fansen er Solondz både pinlighetenes og ubehagets mester, og selve kongen av svart humor og kontroversiell tematikk. De mest begeistrede kritikerne lover mye av sorten her. Noen kritikere har sågar kalt dette Solondz’ sinteste film, og det sier ikke lite for dem som husker for eksempel «Storytelling» og «Happiness». Ifølge Indiw Wires anmeldelse etter premieren i Sundance, kombinerer filmen surrealisme med Solondzs sedvanlige og karakteristiske gravalvorlige humor.

At Edward Lachman («Carol») står bak kamera lover også godt.

Britt Sørensen