Humorfest er i byen! Få med deg hva som skjer i helgen i ukens fem fine.

FESTIVAL: Le deg gjennom helgen

Hva: Humorfestivalen Humorfest

Hvor: Ole Bull Scene, Ricks og litt rundt omkring

Når: Torsdag til lørdag

Hvorfor: Det vakte oppsikt da Kringkastingsrådet, som skal holde NRK i ørene, for en tid tilbake slo fast at statskanalen hadde for lite høyrevridd humor. Det var rådsmedlem Elin Ørjasæter som tok opp problemet med den venstrevridde satiren, og hun mente NRK burde legge opp til et satiremiljø med ståsted på høyresiden.

På sosiale medier manglet det ikke på mer eller mindre kreative forslag til høyrevridde programkonsepter. For eksempel «Jan Tore på sporet» (Jan Tore Sanner besøker kommuner som har sporet av i kommunereformen i et tappert forsøk på å få prosessen på skinner igjen) og «Avslag på grensen» (Munter sang med Jens Pikenes, iblandet slapstick-videoer av asylsøkere på holke med alt for dårlige sykler).

Kristin Svorte

Når Humorfest åpner med Thomas Seltzers «Humorkontoret» i Bergen torsdag, vil nettopp politsk satire være i fokus. I panelet sitter ingen ringere enn forfatter Frode Grytten, Ap-politiker Jette Christensen, Frp-politiker Ove Vanebo og komiker Dag Sørås. Her skulle det med andre ord være duket for både friske utspill og høylytt raljering - både fra venstre og høyre.

Hvis du er blant dem som får sure oppstøt bare av å høre om debatten om norsk politisk satire, finnes det heldigvis nok av andre ting som kanskje kan friste på Humorfest. Du kan få med deg internasjonale navn som Bob Kay og Phil Slayer, norske «humorstjerner» som Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne og lokale talenter som gjengen bak podcasten «Jentegarderoben». Og så kan du se store deler av den norske humoreliten slenge drit til Stian Blipp, da han skal «roastes» på Ole Bull Scene.

Kjetil K. Ullebø

DEBATT: Med hvilke briller leser du?

Ørjan Deisz

Hva: Ung Lovende Kvinne

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: Torsdag fra 19.00

Hvorfor: Hva har Linnéa Myhre, Ingvild Lothe og Eline Lund Fjæren til felles? De er alle født på 90-tallet (henholdsvis 1990, 1990 og 1994), har gitt ut kritikerroste bøker og har med varierende styrke hatt en stemme i den norske offentligheten.

Ja, og så er de kvinner, da. Litteraturhuset skriver i programteksten: «Det har skjedd noe de siste årene i Litteratur-Norge: Unge, kvinnelige forfattere setter dagsorden og blir stadig trukket frem som navnene bak årets mest interessante utgivelser».

Torsdag skal Myhre, Lothe og Fjæren snakke om hvorvidt det at de er unge og kvinner har noe å si for hvordan forfatterskapet deres blir mottatt, og hvordan de blir lest. Uansett om man er enig eller uenig i premisset, kan det bli en svært interessant samtale.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Fjordkloden rundt på fire timer

Ørjan Deisz

Hva: G-fest

Hvor: USF Verftet

Når: Fredag fra 19.00

Hvorfor: Da jeg flyttet for meg selv for første gang, i en ørliten leilighet med stue, kjøkken og soverom i ett og samme rom i Sandviken, innviet jeg leiligheten med å spille hele «Fjorden Baby!»-albumet av bandet med samme navn så høyt som det middels gode anlegget mitt klarte. Total frihet for første gang i livet, tonesatt av surrealisme à la vokalist Sturle Kvilekval.

Sist Fjorden Baby! kom med plate var i 2015. Ifølge Facebook-arrangementet til NMG/G-huset, «G-fest 2017», kan de som skal på USF fredag få høre nye Fjorden-toner. Dessuten stiller A-laget med ny musikk, Dårlig Vane, Kamelen og islandske Aron Can kommer, og Store P feirer singelslipp.

Stepp ut!

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Oppsøk rockens urkilde

Frode Skjold

Hva: Back To Beat Weekender

Hvor: Bergen Internasjonale Kultursenter (Fensal)

Når: Fredag og lørdag

Hvorfor: Visse musikkformer dør aldri. Og selv om det blir stadig lettere å spille inn musikk som høres proff, pen og pyntelig ut, er det noen som foretrekker noe helt annet. De vil at det skal høres sjuskete og skittent ut. I ti år har det bergenske klubbkonseptet Back To Beat holdt fanen høyt hevet for garagerock og beslektede sjangre, og denne helgen feirer de sine ti år med egen festival på Bergen Internasjonale Kultursenter, også kjent som Fensalen.

Garagerock er kort fortalt rå og energisk rock n’ roll som på 60-tallet poppet ut av garasjer i USA, Canada og flere andre land. Sjangeren blir ofte omtalt som 60-tallets punk, og har mye til felles med musikken som skulle eksplodere i Storbritannia på slutten av 70-tallet. Når Back to Beat-gjengen arrangerer Back To Beat Weekender, kan man blant annet oppleve de svenske garage-veteranene i The Strollers, de bergenske nykommerne i Kropp og The Mysticates.

For fans av bergenske The Wednesday Knights vil det også være på sin plass med en aldri så liten gravøl under festivalen. De spiller nemlig sin aller siste konsert til helgen.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Lyden av legendarisk TV

IMDB

Hva: The Norwegians spiller musikken fra Twin Peaks

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Søndag fra 19.00

Hvorfor: Da TV-serien «Twin Peaks» først dukket opp på den amerikanske kanalen ABC 8. april 1990, hadde jeg levd i ett år og syv dager, og var omtrent så langt vekke fra kjernepublikumet til serien som mulig. Omtrent 25 år senere var det min tur til å se de 30 episodene som sjokkerte og begeistret TV-seere helt på starten av 1990-tallet. Det var helt magisk. Og fryktelig skummelt. Og vittig, trist, gøy, rart og veldig, veldig bra.

Og nå er det snart tid for en ny sesong. 22. mai slippes de to første episodene av 2017-versjonen av «Twin Peaks».

Allerede kommende helg kan du begynne oppkjøringen til den nye sesongen. For da kommer bandet The Norwegians til byen for å spille seg gjennom musikken fra den legendariske TV-serien.

Og husk: «The owls are not what they seem».

Guro H. Bergesen