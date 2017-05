Se hvorfor, og få med deg alt det andre som skjer i byen denne helgen i ukens fem fine!

TV: En festhelg for lineær-TV

NRK

Hva: «Gullruten» og Eurovision.

Hvor: TV 2 og NRK1.

Når: Fredag 22.15 og lørdag 21.00.

Hvorfor: Ifølge tall fra TNS Gallup, så vi nordmenn i gjennomsnitt to timer og 47 minutter TV daglig i 2016. En nedgang på seks minutter fra 2015. Og ikke overraskende er det de eldste som ser mest på TV (fire minutter opp), mens de yngste ser minst. (På den listen er ikke Netflix, for å si det sånn.)

Men denne helgen er det altså tid for lineær-TV (det vil si TV-innhold på tradisjonelle kanaler til en satt tid) for folk i alle aldre. Først fredag kveld, med «Gullruten» på TV 2, så lørdag kveld, med Eurovision Song Contest.

På «Gullruten» skal det deles ut priser for blant annet «beste dokusåpe», der «Fjorden Cowboys» er blant de nominerte, «beste TV-drama», der «Aber Bergen» og «Skam» er blant de nominerte, og «beste dokumentarserie», der «Flukt» er blant de nominerte.

Og Eurovision er i år som i fjor en gyllen anledning for den mest organiserte i husstanden/venneflokken/familien til å lage et flott skjema der man selv er med på å gi poeng til deltakerne. Ryktet på internett sier at Italia ligger godt an!

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Hør byen riste

pitpony.photography, Wikipedia

Hva: Første utgave av Dubfest Bergen.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag 22.00.

Hvorfor: Da dub-legenden Mad Professor spilte på Kvarteret for en del år siden, mener jeg å huske at hele bygget og store deler av Nygårdsgaten ristet. På lørdag er det en viss fare for at Bergen sentrum kommer til å riste igjen, i hvert fall området rundt Smålungeren. Da arrangeres nemlig første utgave av Dubfest Bergen.

Dub er den langsomme og basstunge fetteren til reggae. Sjangeren er seig, tilbakelent og det meste er tatt litt ned. Bortsett fra bassen. Den er skrudd opp til elleve. Dub oppsto som en undersjanger av reggae, som remikser av eksisterende reggaelåter. Men med pionérer som Lee «Scratch» Perry og King Tubby, begynte imidlertid sjangeren raskt å leve sitt eget liv. Nå finner man spor av dub-sjangeren i svært mange av populærmusikkens hjørner, fra house til dubstep.

Når folkene bak blant annet Bergen Reggae Festival og klubben Cushion nå vender ørene mot dub, er det for å vise hva sjangeren kan være i 2017. Og på Landmark lørdag kan man få med seg alt fra kroatiske Egoless til Blasfemisk Eksplosjon In Dub fra Sunnfjord.

Så hvis du føler at det er jordskjelv på gang i byen lørdag kveld, er det muligens bare Dubfest Bergen.

Kjetil K. Ullebø

LITTERATUR: Oppdag byens neste forfattertalent

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Hva: Slepp Skrivekunstakademiet.

Hvor: Hordaland kunstsenter.

Når: Lørdag fra 19.00.

Hvorfor: Skrivekunstakademiet i Hordaland, som ble startet av nylig avdøde forfatter Rolf Sagen, fylte 30 år i 2015. På de tre tiårene har en rekke forfattere vært innom den anerkjente forfatterskolen. På listen over tidligere elever finner man navn som Karl Ove Knausgård, Brit Bildøen, Pedro Carmona-Alvarez, Olaug Nilssen, Mette Karlsvik og Agnes Ravatn.

Lørdag blir det lanseringsfest for årets studentantologi, som har fått navnet «Dette skjedde faktisk», med opplesinger fra studentene.

Det er en unik mulighet til å oppdage hva som rører seg i et av de mest spennende litteraturmiljøene i Norge. Og, hvis man er opptatt av sånt, kanskje en mulighet til senere å kunne si at du var der, og du så det, da en ny stjerne dukket opp på den litterære stjernehimmelen.

Guro H. Bergesen

KUNST: Utstilling og musikk i vakre Rosendal

Statens Museum for kunst i København

Hva: Konsert og åpning av sommerutstillingen «Maleri og musikk».

Hvor: Baroniet Rosendal.

Når: Lørdag fra 18.00.

Hvorfor: I fjor så historiens første kammermusikkfestival i Rosendal dagens lys. Ideen kom fra den internasjonalt anerkjente pianisten Leif Ove Andsnes, som også er kunstnerisk leder for festivalen.

Denne helgen åpner utstillingen «Maleri og musikk», som består av 21 malerier av den danske maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg, som levde fra 1783 til 1853. I tillegg skal et portrett av Eckersberg, malt av den norske kunstneren J.C. Dahl, stilles ut.

Utstillingen er ifølge pressemeldingen en del av helhetskonseptet til årets utgave av Rosendal Kammermusikkfestival, og er kuratert av Gunnar Danbolt.

Lørdag blir det også konsert med Andsnes på klaver, Sonoko Miriam Welde på fiolin og Frida Tharaldsen Skaftun på cello.

Guro H. Bergesen

FOREDRAG: Finn ut hemmeligheten bak «Skam»

Lise Åserud, NTB scanpix

Hva: Ibsens dramaturgi i «Skam».

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Mandag 20.00.

Hvorfor: Vi må snakke litt mer om serien «Skam». Jeg vet det kan bli mye, men vi tåler litt til. Folk har kommet med mange ulike forklaringer på seriens suksess. At Julie Andem og co. har brukt mye tid på research blant 16-åringer, er blitt trukket frem. Gjennom sosiale medier har skaperne funnet nye måter å fortelle på. Og så har de funnet den rette musikken.

Men ifølge førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Dag Skarstein, skyldes Skam-suksessen først og fremst det klassiske melodramaets dramaturgi. Skarstein mener at vår største dramatiker – Henrik Ibsen – er sentral i 2000-tallets kanskje største norske drama-suksess. «Skam» er blitt slik en suksess på grunn av en den gjenkjennelige dramatiske strukturen, og «verdikodingen» av plottet, mener han.

Hvis du i likhet med meg er litt usikker på hva det siste betyr, kan du ta en tur på Litteraturhuset mandag.

Kjetil K. Ullebø