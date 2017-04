Vossa Jazz blir Vestlandets kulturelle sentrum denne helgen. Se hva som skjer i ukens fem fine!

FESTIVAL: Start festivalsesongen på Vossajazz!

Anne Valeur

Hva: Vossa Jazz.

Hvor: Voss.

Når: Torsdag til søndag.

Ok, festivalsesongen startet vel kanskje allerede med Borealis i mars. Og man kan spørre seg om den egentlig noen gang tar slutt. Men det er uansett noe eget med påske og jazz på Voss – en tradisjon som nå har vart siden 1973.

Er det så noe som utmerker seg spesielt på årets program? I likhet med mange andre jazzfestivaler virker Vossa Jazz å ville servere en balansert cocktail der det både er plass til tradisjonell jazz, mer eksperimentelle saker og poporienterte ting. Popdelen av programmet blir i år ivaretatt av blant andre Highasaktite og Sondre Lerche, som for tiden er i storform. I det mer tradisjonelle hjørnet finner vi blant andre Karin Krog og John Surman, mens vi på den andre siden av jazz-spekteret finner Møster!. Vi må også nevne tingingsverket til Susanna Wallumrød.

Hva som kommer til å skje når det skal fremføres, er ikke godt å si. Og slik skal det være på Vossa Jazz.

Kjetil K. Ullebø

LITTERATUR: Hva er bra – og hvorfor?

Hva: Lyrikksalong.

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Fredag 20.00.

Hvorfor: Lars Haga Raavand er fra Trøndelag og Fredrikstad, men studerte på Skrivekunstakademiet og bor i Bergen. Han debuterte med diktsamlingen «Hvalfall» i 2012, som fikk gode kritikker i de fleste aviser.

Senere har han gitt ut «Skoggangssang» og «Vannsikt», som også fikk god mottakelse. Likevel ble fjorårets bok, «Vannsikt», «nullet» av innkjøpsordningen.

Les og hør Lars Haga Raavands poesi her

Fredag kommer Raavand til det faste arrangementet «Lyrikksalong», arrangert av Boksalongen på Litteraturhuset, for å diskutere blant annet hva det å bli «nullet» har å si for den skrivende, og hva det er som avgjør litterær kvalitet.

Om det er mulig å komme frem til hva det er som avgjør litterær kvalitet på en kveld tviler jeg på, men det er likevel ingen grunn til å la være å diskutere det.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Sjekk ut hun som er «bedre enn Beatles».

Julie Pike

Hva: Hanne Kolstø-konsert.

Hvor: På Kvarteret.

Når: Fredag 21.00

Hvorfor: Da Hanne Kolstø i 2011 ga ut platen «Riot Break», kunne man i avisen Morgenbladet lese at Hanne Kolstø var bedre enn Beatles. Anmeldelsen, skrevet av Tommy Olsson, er trolig en av de mest euforiske som har stått på trykk i en norsk avis.

Hanne Kolstø er en av de mer særegne låtskriverne og artistene som har dukket opp på den norske musikkscenen på 2010-tallet. Kolstø, som opprinnelig kommer fra Sykkylven på Sunnmøre, har vekslet mellom det elektroniske og det mer akustiske i sin svært produktive karriere. Og i fjor høst debuterte hun på norsk med platen «Fest Blikket», noe som fikk de fleste anmelderne til å hente frem superlativene.

Hva Hanne Kolstø finner på på scenen denne gangen kan være vel verdt å sjekke ut. Bedre enn Beatles, eller ikke.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Gjør som 29 millioner andre

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: Sonny Alven + Sjur.

Hvor: Østre.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: I skrivende stund er Sonny Alvens låt «Our youth» blitt strømmet på Spotify over 29 millioner ganger. Fanagutten Sonny Alven, hvis egentlige navn er Sondre Alvestad, er i godt selskap. Sammen med Alan Walker og Kygo har elektronisk dansemusikk, såkalt EDM, fra Bergen virkelig tatt av ute i den store verden.

I disse dager slipper Sonny Alven en ny EP han har kalt «Girls». Til tross for at han nok kunne tiltrukket seg langt mer enn det dobbelte, velger han å feire EP-en med bare 200 andre bergensere på utestedet Østre til helgen. En eksklusiv mulighet for EDM-fansen, med andre ord.

Guro H. Bergesen

FILM: Unn deg noen arabiske godbiter

Hva: Arabiske filmdager.

Hvor: Cinemateket i Bergen.

Når: Torsdag til og med lørdag.

Hvorfor: Av god film risikerer man å bli klok. Av film utenfor allfarvei risikerer man å forstå mer av verden. Denne arabiske filmfestivalen tilbyr åtte av årets beste og mest interessante arabiske filmer, være seg spillefilm eller dokumentar.

Fra Egypt kommer «Clash» Rett etter det militære kuppet av den folkevalgte presidenten Mursi i 2013 fylles en politivogn med demonstranter fra begge sider av konflikten, og scenen er satt for et klaustrofobisk drama. Med fantastisk kameraarbeid og strålende skuespill er «Clash» en film om hat, kaos og dyp medmenneskelighet. Filmen åpnet den prestisjetunge Un Certain Regard-seksjonen i Cannes i 2016.

Tre filmer tar på ulikt vis for seg palestineres situasjon. «Junction 48» forener en kjærlighetshistorie, hiphop og skildring av israelsk undertrykkelse. «Inbetween» forteller om tre unge, ulike palestinske kvinner som deler leilighet i Tel Aviv. I «Waiting for Giraffes» tas vi med til Palestinas eneste dyrehage, som er fullstendig omringet av den israelske muren.

Kurdisk-norske Zaradasht Ahmed har regissert den mye omtalte dokumentaren «Nowhere to Hide», der vi kommer tett på sykepleieren Nori Sharif og familien i perioden etter amerikanerne har forlatt Irak.

Fra Libanon kommer «Tramontane», om en blind sanger som får problemer når det viser seg at ID-papirene hans er falske.

«Min arabiske vår» er tunisisk, men produsert i samarbeid med de belgiske Dardenne-brødrene. Den ble kåret til beste debutfilm under filmfestivalen i Berlin, der hovedrolleinnehaver Majd Mastoura også vant Sølvbjørnen som beste skuespiller.

Fra Tunisia kommer også «Foreign Body», med Hiam Abbass i hovedrollen som papirløs flyktning i Frankrike. Visningen faller tilfeldigvis sammen med at Abbass besøker Bergen for å fremføre monologen «In the Eyes of Heaven» som BIT Teatergarasjen setter opp samtidig. Så der har du mulighet for en god dobbeltdose arabisk kvalitetsskuespill.

Britt Sørensen