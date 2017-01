Sjefsdramaturg på DNS, Solrun Toft Iversen, blir ny teatersjef på Hordaland Teater.

Iversen ble bedt av styret om å søke på den ledige jobben etter forrige teatersjef Terje Lyngstad, som gikk av i protest i august. Hun ble tilbudt stillingen før jul, men takket endelig ja først på nyttårsaften.

Sterke søkere

– Vi brukte mye tid på å snakke om hva Hordaland Teater kan bli i fremtiden, og mindre om det som hadde skjedd. Det er viktig for meg å vite at styret og jeg ønsker det samme for teatret. Jeg er nok grundig av natur. Det var nødvendig for meg å få med folk som er viktige for meg. Jeg har også fått en klar bekreftelse på at teatersjefen er sjefen, sier Iversen til BT.

Fakta: Solrun Toft Iversen 45 år, fra Sotra. Bor i Bergen med ektemannen Poul Iversen. Til sammen har de fem barn. Hun har bodd 15 år i Danmark, for å studere dramaturgi og for å jobbe på teatre der. Startet på DNS i 2009. Er for tiden konstituert teatersjef på Sogn og Fjordane Teater.

45-åringen fra Sotra var ikke den eneste søkeren. Sterke fagfolk som Arvid Ones, tidligere teatersjef på Hordaland Teater og suksessrik instruktør, samt en av landets fremste musikalinstruktører, Johan Osuldsen, ville også overta sjefsstolen sammen med 14 andre, men det har ligget i kortene en stund at Solrun Toft Iversen var styreleders foretrukne kandidat.

Hun ble ansatt på DNS i 2009, og har vært sjefsdramaturg der siden 2011. Det er en svært sentral funksjon på teatret.

– Jeg har vært Agnete Haalands nærmeste kunstneriske rådgiver. Jeg har fulgt opp alle utviklingsprosjekter, og jeg har jobbet tett med dramatikere, oversettere og instruktører. En veldig fin jobb.

– Likevel har du jobbet mye på Sogn og Fjordane Teater det siste året?

– Ja. Jeg startet som kunstnerisk rådgiver der i mars. Siden oktober har jeg vært konstituert teatersjef. Da tok jeg også permisjon fra DNS.

– Går du fra DNS litt i protest mot den turbulensen som har vært der innad?

– Nei. Når man jobber i kunstneriske stillinger, er det viktig å søke nytt blod, ny luft. Det er godt å komme seg vekk, få andre impulser. Det er jo kjekt å ha en så tydelig lederstilling også, sier Iversen.

Tett med Jon Fosse

Hun tror selv at hun har noen egenskaper som kan være gode for jobben på Hordaland Teater, som er en åremålsstilling frem til våren 2021.

– Jeg har en god faglig tyngde på å utvikle nye ting og har en særlig erfaring med urpremierer. Jeg har også et godt kontaktnett, som er avgjørende for et teater som sikter høyt, sier Iversen.

Poul Iversen

Hun vil utvikle Hordaland Teater til å bli et moderne nynorskteater for både store og små. Plasseringen midt i Bergen sentrum, på Logen, gir dem et helt nytt konkurransefortrinn.

– Det første halvåret skal vi spille Terje Lyngstads repertoar. Jeg overtar med blanke ark fra høsten 2017. Jeg håper og tror på en god start. Det som er attraktivt med en slik sjefsjobb, er at en kan bygge en skikkelig profil. Men jeg håper selvfølgelig på et godt samarbeid med DNS. Vi må også jobbe tettere med Sogn og Fjordane Teater og Det Norske Teatret.

– Hva med Jon Fosse?

– Jeg har vært opptatt av Fosse hele livet. Har til og med skrevet hovedfagsoppgave om ham. Vi skal satse på det vestnorske språket og ha et moderne teatersyn, så det er naturlig for meg å ta en snarlig prat med ham, sier Iversen.

Stenger ikke i byggeperioden

Logen skal trolig renoveres og bygges ut neste år for å bli et moderne teaterkompleks. Den nye teatersjefen lover at dette ikke skal gå på bekostning av det kunstneriske.

– Vi skal klare å drifte teateret selv om det bygges. Vi skal ha masse aktivitet. Folk skal finne oss. Så det blir et tydelig Hordaland Teater-stempel på hele hovedetasjen, sier Iversen.

Styreleder Pål W. Lorentzen er ikke i tvil om at Hordaland Teater har ansatt riktig sjef.

– Styret hadde innstilt flere, men Solrun Toft Iversen var vår førstekandidat. Hun har dokumentert en faglig tyngde og en nærhet til teatermiljøet her i Bergen. Hun har også et stort nettverk med skuespillere, instruktører og dramatikere.

– Det skjer mye på teatret fremover. Har det hatt noe å si for valget?

– Ja. Vi skal utvikle teateret til noe mer. Ikke bare et nynorskteater, men også et vestlandsteater. Satsingen er ambisiøs. En ny arena gir nye muligheter. Jeg tror folk forventer at vi utvikler oss.

– Er det ro i rekkene nå etter et turbulent år?

– Ja. Det er stor begeistring i styret. Hordaland Teater skal bli et spennende teater, slår Lorentzen fast.