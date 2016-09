Det blir ikke arrangert Bygdalarm i 2017. - Det trengs en tenkepause, sier festivalsjef Kirsti Aksnes.

Festivalen Bygdalarm i Øystese i Hardanger ble arrangert for tiende gang i sommer. Det kan også ha vært siste gang festivalen ble arrangert, i hvert fall i sin nåværende form.

- Da Bygdalarm startet, hadde vi som utgangspunkt at vi skulle se om vi kunne drive det i fem år. Etter relativt lite utskifting i nøkkelpersoner og modell, og med et aktivt styre som gikk fra å være studerande tjueåringar til småbarnsforeldre i 30-årene, har vi innsett at det trengs tenkepause og kanskje justeringer, sier festivalsjef Kirsti Aksnes i en pressemelding.

Årets beste festival

Bygdalarm har vært en populær festival, både blant hardinger og bergensere. Blant artistene som har spilt på Bygdalarm oppgjennom, er Håkan Hellström, Bob Hund, Aurora og The Dandy Warhols.

Festivalen ble I 2011 ble kåret til årets beste festival i Norge.

- Er dette slutten for Bygdalarm?

- Nei. Nå vil vi bruke det kommende året til å hvile, tenke og fabulere om hva og hvordan fremtiden til Bygdalarm skal bli, sier Aksnes til BT.

Badeland på tomten

I pressemeldingen til festivalen nevnest også byggingen av det omdiskuterte badelandet Hardangerbadet som en utfordring, som skal bygges midt i Øystese sentrum, samme sted som Bygdalarm.

- Byggingen av badet er bare en liten faktor av den totale usikkerheten rundt den videre driften, og ikke noe vi vil krangle på. Det er et bygg som uansett skal komme, sier Aksnes

Festivalssjefen presiserer at det ikke er derfor de ikke arrangerer festival neste år, siden arbeidet ikke vil være påbegynt da.

- Men identiteten vår er knyttet til den tomten, sier hun.

Dårlig sponsormarked

Bygdalarm har stort sett hatt utsolgte festivaler, men har ifølge pressemeldingen siste årene slitt med å få sponsorer. Gamle har trukket seg, og de har ikke fått nye.

- Dette er noe hele bransjen sliter med, og Bygdalarm er dessverre ikke et unntak, til tross for fantastiske støttespillere som har støttet oss år etter år, sier Aksnes.

Festivalen er drevet helt og holdent av dugnadsarbeid, og har et arbeidende styre som ikke hever lønn.

- Den uken vi arrangerer festival er fantastisk, men det er ofte krevende resten av året. Selv er jeg ansatt som lektor på Høgskulen Stord/Haugesund i hundre prosent stilling, sier Aksnes.

- Flere vestlandsfestivaler har havnet i økonomiske problemer i år, deriblant Osfest og Festningsrock. Er det for mange festivaler på Vestlandet?

- Ikke for vår del. Vi har alltid hatt en sunn økonomi, og levert med overskudd hvert år. Vi har også solgt ut de siste festivalårene, og vi har et lojalt publikum. I år var et av våre beste år, sier festivalsjefen.