Sølvi Rolland åpner en tredje kulturscene på Ole Bull Huset.

– Jeg tok domenet Storm for tre år siden. Faren til Ole Bull het Storm. Og det er noe norsk og vestlandsk over navnet. Storm bar gjør at huset henger mer sammen. For her skal det bli en skikkelig intimscene, sier Sølvi Rolland.

Inspirert av New York

I kveld blir det åpningsfest. Men da BT var innom i formiddag, var lokalet det komplette kaos.

– Vi kommer i mål, ler Rolland.

Hun er inspirert av barer i New York, London og på Fringe-festivalen i Edinburgh. Målet er at Storm bar skal tilby mange konsepter.

Marita Aarekol

– Jeg er fan av pop up-arrangement. Fra åpen mic-kvelder og plateslipp, til bokbad og vinsmaking. Dette skal være gratis for alle. Noe blir annonsert, noe bare dukker opp. Jeg vil lage et levende rom med mye puls.

– Du hadde 389 arrangement på Ole Bull Huset i 2015. Er ikke det nok?

– Det kan du si. Men Storm bar vil ha min signatur. Det hadde ikke Bocca bar. Ole Bull Scene og Lille Ole Bull er lokaler der folk kommer for å se et show eller en konsert, og så går hjem. Storm blir et sted der det plutselig skjer ting. Og det kan gjerne være med etablerte artister, sier Rolland.

Er over kneiken

Hun har brukt tre år på å virkeliggjøre drømmen. Etableringen av særlig Lille Ole Bull kostet tid, krefter og mye penger.

– Nå får jeg endelig virkeliggjort drømmen om å få et levende kulturhus syv dager i uken. Hver fredag og lørdag skal vi ha After Tea Party om ettermiddagene, med mye som skal skje fra scenen. Alt inspirert fra London. Vi skal ha Storm Unplugged hver torsdag. Jeg samarbeider gjerne med andre kulturinstitusjoner, sier Rolland.

Ole Bull Huset hadde millionunderskudd i både 2014 og 2015. Nå tror Rolland at huset er over kneiken.

– Det er tøft å drive et hus som er i endring. Alt har tatt mye mer tid enn jeg så for meg. Våren 2016 har vist gode resultater. Vi har fulle saler på Dagfinn Lyngbø og Ørjan Burøe. To Rustne herrer er snart utsolgt. Heine Totland og Gise Børge Styve selger godt.

– Det er ti kulturscener rundt Ole Bulls Plass nå - i Logen, DNS, Rick’s og Ole Bul Huset. Er det for mye?

– Nei. For tilbudene er så vidt forskjellige. Det er teatre, barer, restauranter. Mangfoldet er stort, mener Rolland.