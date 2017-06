Godfrey og Steven Manoharans musikalske prosjekt lanseres med uhyggelig god taiming. Det føles nødvendig - noen skjønnhetsfeil til tross.

Rapduoen Ganezha har de siste ukene langsomt lansert de første fire sangene på det som skal bli albumet «Å gi fødsel til farger». Enda noen flere uker, i samme langsomme tempo, har de brukt på å etablere nettstedet norgefornordmenn.no, en lanseringskanal og et kontekstuelt hjem for det musikalske.

Det er et kjennetegn på god kunst at den er i takt med, og gjerne litt i forkant av, sin egen samtid. Således er det en av brødrene Godfrey og Steven Manoharans største kvaliteter at prosjektet deres lanseres med en så uhyggelig taiming.

Midt i et nyhetsbilde fylt av terror, massedrap og fremmedhat, reiser Ganezha stemmen med det enkle, men åpenbart så vanskelig begripbare, budskapet om mennesket som et flerkulturelt vesen. På nettsidene er det enkeltpersoner i duoens omgangskrets som kommer til orde med tydelige meninger og historier om ulike kulturelle opphav og bakgrunner. I sangene er det brødrene selv som er fortellerne, med fokus på tilværelsens basis; familien, kjærligheten, vennskapene.

Produsentduoen Mato Grytten bidrar med et urbant, soulfullt lydbilde som plasserer Ganezha trygt inne på bergenscenen anno 2017. Sangene har en fengende popappell, særlig på grunn av at vokale bidragsytere får en så sentral plass i sangene. Taria Arianrhod og Imsitos bidrag på «Small Talk» er lekkert, og Bergen Gospelkor inntar etterhvert hovedrollen i «Falmede bilder». De enkle, effektive refrengsetningene bidrar også til appellen - «Eg ville være Amerika» er en linje som limer seg fast.

Her ligger også den fremste lyriske kvaliteten - litt i kontrast til versene, som kan bli i overkant enkle i innhold og lettvinte i poesien. De mangler den verbale flyten og naturligheten som kunne gjort rappingen enklere. Nei, alt trenger ikke rime, men alt trenger ikke høres ut som nødrim, heller. På dette punktet er det som om det overordnete konseptet kommer i konflikt med musikken. Det er en litt hjemmesnekret hverdagslighet både over nettsider og sangtekster som øker troverdigheten og autensitetsfølelsen til prosjektet. Samtidig er det også dette uforedlede som holder den musikalske kvaliteten noe nede. Den kritikken overskygger ikke det faktum at Ganezha oppleves som en sterkt tilstedeværende og høyst nødvendig musikalsk aktør.