DER KONGENE SPISTE SEG I HJEL: I Håkonshallen kan man se for seg middelalderhoffets høytidelige seremonier og lystige etegilder. I år blir scenen og salen for første gang en del av Bergenfest. Blant dem som skal opptre er 9 Grader Nord, her representert ved DhipaTiruchelvam og Jakob Sisselson Hamre, og HP Gundersen. FOTO: EIRIK BREKKE