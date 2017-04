Les historien om teateret som forsvant.

Kulturminister Linda Hofstad Trøndeland: - Æ eee så beææra over å få vær her. Detta e ei stooor glæde for mæ, sjø.

Det er ingen som hører etter. Kulturministeren holder tale i Tårnsalen på Klode, men den bergenske kultureliten er mest opptatt av seg selv. Et ugjennomtrengelig lag av summing ligger over salen, som en skarrende biesverm.

Kulturministeren ser resignert ut der hun står og forsøker å overdøve all praten. I det hun er i ferd med å gi opp hele talen, skjærer et skrik gjennom summingen.

Biene blir stille.

Bjørnar Meisler

Kydo har sovet på kontoret på Strandkaien igjen. Av og til angrer han på at han droppet spillejobber i Miami og på Ibiza for å bli privatdetektiv i en by det aldri skjer noe. Han henter dagens avis og en blåbær-smoothie og setter seg tilbake i sengen.

Sekunder senere klasker smoothiebegeret i gulvet. Vesken sprer seg utover kontoret som blått blod.

«DNS stjålet» står det med store, svarte bokstaver. Kydo kjenner harmen våkne i ham. Han leser ferdig, og nå kjenner han raseriet brenne. Han innser at han ikke har noe valg. Han må finne igjen teateret. Men han trenger hjelp. Og han vet akkurat hvem han skal snakke med. Kydo tar på seg capsen, vender den bak frem, og går ut i bergensregnet.

Bjørnar Meisler

Regnet fosser ned når Kydo tar bussen ut til Os. Men i det han går inn i skogen, lysner det, og han ser Agora. Skogen er tett rundt henne, men én solstråle klarer å trenge gjennom taket av blader, og treffer Agora. I lyset ser hun bare enda mer overjordisk ut.

Kydo: Agora, jeg lurer på om..

Agora Aksnes: Universet! Sommerfuglene hvisker til oss. De mangler hus. De mangler hus. Edderkoppen sitter fast i sitt eget nett. Hodeskallen er det uforståeliges våpen. Fly! Fly, møll!

Kydo: Ja, hm, ok, ja, jaja. Takk da.

Kydo forlater Agora like forvirret som han var da han kom. Det har begynt å regne igjen, og hver dråpe treffer ham i ansiktet som små slag fra en avdanket bokser.

Kydo: Men ... Hva var det Agora sa? De mangler hus!?

Bjørnar Meisler

På vei tilbake tilbake til kontoret på Strandkaien skjønner Kydo hva Agora mente. Teatersjefer uten hus. Denne byen er full av teatersjefer som trenger hus! Nå skal de få, tenker han. No more mister nice guy.

Kydo: Dette er uakseptabelt! Bare fordi dere ikke har hus, kan dere ikke bare gå og ta andre sitt!

Sharifi: Men, det er jo ikke oss!! Vi er kunstnere, ikke kapitalister!

Pirkeland: Ja, og så skal vi jo få Sentralbadet. For det har VI BLITT LOVET.

Kydo: Men ... Hvis det ikke er dere som har gjort det, hvem er det da?

Bjørnar Meisler

Kydo kjøper seg en drink. Han prøver å tenke på saken, men blir sittende og fikle med paraplyen og dagdrømme om da han var fast DJ på en av de hotteste klubbene i Las Vegas. Plutselig hører han to kjente stemmer bak ryggen. Kydo snur seg rundt, og det er da han ser det.

Kydo: Ringen til Høyestjerne! En hodeskalle! Det var DET Agora mente!

Kydo hopper av barstolen og strener bort til bordet til Erlend Høyestjerne og kulturminister Trøndeland. Hun reiser seg brått fra stolen og forsvinner ut av lokalet.

Kydo: Høyestjerne! Din forræder! Det var deg! Du tok DNS! Hvordan kunne du gjøre det?

Høyestjerne: Men ... Men. Hun lovet meg alt! Jeg kan jo ikke dansk, og ... Hun sa at jeg skulle få bli sjef for alt! Alt! Det kan man jo ikke si nei til?

Kydo: Hun lovet deg alt? Hva da?

Høyestjerne: Jeg skulle få bli sjef for HELE KULTUR-NORGE! Alt skal flyttes til Trondheim!

Bjørnar Meisler

Kydo rekker akkurat å stanse kulturminister Linda Hofstad Trøndeland før hun forsvinner ut døren.

Kydo: Deg? Var det du som sto bak alt?

Trøndeland: Ææææ. Ææ. Ja! Men æ har en plan, sjø. Æ tænkte at Trondheim har jo itj så mytji kultur, så ka om vi samla alle kulturinstitusjona i Trondheim? Det skape gode synergieffekta! Han Erlend sku få vær sjef, da, og så samle vi berre alt av kultur i Trondheim og kalle det «Kultur Norge». Det blir så bra, sjø! Æ har hatt audition og alt! På kontoret mitt i Regjeringskvartalet i Oslo. Han Erlend og æ var der, og vi vart enig om at det vart ei god idè.

Bjørnar Meisler

Den bergenske kulturfolket skal nå avgi sin straff. På Torgallmenningen stimler de til, og de roper ut sine forslag. I munnen på hverandre.

Erlingo Borges: Hun må sitte på sentralbordet til Summetonen til BA i evig tid!

Kulturpersonligheter fra alle felt stimler seg rundt Trøndeland. Ingen vil gå glipp av årets store kulturbegivenhet. Forfatter Stig Holmgang kommer gående sammen med tidligere BT-journalist og eks-kommunikasjonssjef på Den Nationale Scene, Finn Bjørn Tinder.

Stig Holmgang: La henne bære det helsikes “Bergen Stasjon”-skiltet tilbake til Oslo!

Kydo lyser opp. Han ser bort på Tinder, så på Agnete Gladlaks. Ansiktet sprekker opp i et stort smil.

Kydo: Jeg vet det! Hun skal bli personalsjef på Den Nationale Scene!