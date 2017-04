85.000 har sett Harmonien på nett

VIL VÆRE SYNLIG: – Jeg har en grunnleggende tro på at det å være synlig i digitale kanaler er med på å løfte interessen for orkesteret og gjøre den symfoniske musikken relevant for flere, sier Bernt E. Bauge. Bildet er fra jubileumskonserten da BFO fylte 250 år. FOTO: Vegar Valde