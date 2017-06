En aldri så liten humørpille i møkkaværet.

Engelske Ellie Goulding har nådd mer enn en halv milliard treff på Spotify for låten hun har med i filmen «50 Shades Of Grey». Hennes siste hit, «First Time», et samarbeidsprosjekt med en ikke ukjent bergenser med navnet Kygo, har allerede passert 100 millioner. Superstjerne med andre ord.

Den som har forventet en liten gjesteopptreden fra Fana, blir nok skuffet. For Kygo spiller i Las Vegas fredag kveld. Men det blir likevel en helt grei og solid showpakke fra Ellie Goulding. Komplett med fancy lys og tåkekanoner.

Fengende, dansbar popmusikk. Ikke nødvendigvis alltid like spennende hele tiden, men tidvis riktig bra. Og variert. For innimellom roer hun det hele ned og tar frem kassegitaren. Kompetent nok spilt, mens elgitaren litt senere er nok mest for syns skyld.

At publikum, eller regnponchoene som en kan kalle dem, gradvis blir færre etter hvert som det lir på kan ikke nødvendigvis lastes Ellie Goulding. Bare det å få et par tusen til å hoppe lykkelig dansende i griseværet er regelrett en imponerende prestasjon.