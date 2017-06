Sikkerhet og flere alvorlige angrep rundt om i Europa preger forberedelsene til sommerens mange musikkfestivaler.

Under festivalen Sweden Rock i Sverige holdt politiet vakt, bevæpnet med automatvåpen. Det var nærvær av politi med automatvåpen både på bakken og i utsiktstårnet, med utsikt over festivalområdet.

Over 30.000 publikummere var til stede på Sweden Rock i begynnelsen av juni i Sölvesborg i Bleking, sør i Sverige, som er blant landets største festivaler.

– Sikkerheten har alltid vært høy, men med tanke på alt som er skjedd siden i fjor, med flere terrorangrep, er vi tvunget til å tenke på terror når man planlegger større sammenkomster, sier politiets pressetalsperson Ewa-Gun Westford til den svenske avisen Expressen.

Lav profil

Under barnefestivalen Miniøya i Oslo tidligere i juni i år var det to bevæpnede politifolk som fulgte statsminister Erna Solberg.

Noen foreldre reagerte og mente det var unødvendig at statsministeren kom til festivalen om hun trengte væpnet vakt. Politimennene bar et MP5-våpen, som er en maskinpistol.

Norske festivaler NTB har vært i kontakt med varsler en lav profil på det synlige vaktholdet, men alle understreker at de er i tett dialog med politiet om trusselbildet.

Det er lokal trusselvurdering som ligger til grunn for hvert arrangement.

Bård Bøe

Martin Holmes, ansvarlig for blant annet sikkerhet under festivalen Bergenfest som ble arrangert i Bergen sist helg, gir selv sikkerhetskurs til andre festivalarrangører.

– Vi har et planverk som involverer veldig mange scenarioer før, under og etter et arrangement. Vi har tett dialog med politiet omkring trusselbildet generelt og tar det med i vurderingen når vi planlegger, sier Holmes.

Øya som før

Holmes understreker at publikum skal ha en god opplevelse og at dette inkluderer at man opplever at arrangementene foregår på en sikker og trygg måte. Selv om man kanskje ikke får se politi med automatvåpen på norske festivaler, vil nok mange oppleve at vesker og bager blir sjekket veldig grundig på vei inn, og at dette kan ta tid.

Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.

– Vi mener Øya har tilstrekkelig god plan for sikkerheten. I Øyas sikkerhetsavdeling jobber noen av landets mest kompetente på konsertsikkerhet og folkemengder. Vår planlegging og beredskap er så sterk at sikkerhetsledelsen gjentatte ganger blir brukt til rådgiving hos andre arrangører. Vi har en tett dialog med politiet i forkant og det er politi til stede hele tiden under festivalen. Det er politiet som vurderer trusselbildet og har ansvaret for befolkningens sikkerhet. Vi følger deres råd, sier Jonas Prangerød som er PR-sjef på Øyafestivalen

Skjerpet i Kristiansand

I Kristiansand der festivalen Palmesus samler opptil 30.000 ungdommer på bystranden i sentrum av byen i slutten av juni, sier festivalsjef Leif Fosselie at de er skjerpet på grunn av hendelsene og angrepene rundt om i Europa.

– Vi har allerede et meget stort fokus på sikkerhet, men har gått i enda tettere i dialog med myndigheter og da særlig politi.

Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.

Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i Norske Konsertarrangører, forsikret etter terrorangrepet i Manchester i mai at sikkerheten er høy på norske musikkfestivaler.

– Norske arrangører har generelt et høyt beredskapsnivå og tar sikkerhet på alvor. Sikkerhet har vært og er et stort fokus for arrangører i Norge og alle forbehold som kan tas, blir tatt, sier han til NRK.

Noen av de største festivalene rundt om i Europa samler folkemengder på størrelsen med norske byer.

Roskilde

Rock Am Ring i Tyskland tidlig i juni, der omkring 90.000 publikummere var til stede, ble i år avbrutt på grunn av en terrortrussel.

Roskilde-festivalen i Danmark, som samler nærmere 130.000 personer inkludert gjester og frivillige, varslet allerede i fjor at de skjerpet sikkerheten. Her ble alle de frivillige sendt på sikkerhetskurs arrangert av det danske sikkerhetspolitiet PET.