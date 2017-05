Åpningen av Kode 1 blir noe av det siste Karin Hindsbo gjør som Kode-direktør i Bergen.

– Tirsdag kveld er det den store åpningen av Kode 1, bygget som mange bergensere kjenner som Permanenten. Hva skal skje, egentlig?

– Først har vi et lukket arrangement der blant andre dronningen, statsministeren og næringsministeren er til stede. Men rundt klokken 20.30, kanskje noen minutter senere, vil vi åpne for alle. Klokken 21 har vi så den store, offisielle åpningen, som statsministeren skal stå for. Jeg håper det kommer masse folk for å se på det nye bygget. Det blir kjempegøy!

– Dronning, statsminister, ordfører og statsråd: En voldsom samling av notabiliteter?

– Ja, men dette er jo Bergen! Og bygget er en arkitektonisk perle, ikke bare for Bergen, men for hele Norge.

– Hva vil folk få se? Er det store forandringer siden dere lukket for rehabilitering for to år siden?

– Det spørs jo hvor mye man husker av hvordan det var. Men vi har jobbet mye med å åpne opp bygget, gjøre det lyst og velkomment over alt. Dessuten har vi gjort samlingen mye mer tilgjengelig. Du kan nå se kunst i nesten alle rom, også i restauranten. Totalt er det 3000 gjenstander som tidligere var gjemt i magasiner, som nå kommer ut i lyset.

Fakta: Min dag Navn: Karin Hindsbo Alder: 43 Bosted: Kalfaret Aktuell: Direktør for Kode – kunstmuseene i Bergen. Tirsdag åpner Kode 1 i Permanenten etter to års rehabilitering. Hva gjør du på åpningsdagen? 07.00: Jeg begynner nok å jobbe hjemmefra allerede da. Det er en del avklaringer i de siste minutter som må gjøres. 10.30: Da skal vi ha pressekonferanse der vi viser frem bygget og forteller om hva vi har gjort. 19.00: Da begynner åpningskvelden med et lukket arrangement. 21.00 åpnes bygget for alle.

– Men den offisielle grunnen til rehabiliteringen var blant annet lekkasjer og manglende sikkerhet, etter at Kinasamlingen opplevde et ran. Henger det sammen med bedre tilgjengelighet?

– Ja, det gjør det. Vi har fått glassvegger som gjør som vi kan vise frem kunsten like sikkert som å ha den i magasinet. Vi har skiftet taket, fått helt nytt klimaanlegg og gjort mye med sikkerheten. Dette arbeidet er mer usynlig for folk flest, men det viktigste som er gjort. Husk at vi skal ta vare kulturarven. Det er den viktigste oppgaven for et museum – da skal samlingene være i fokus.

– Er det mer som er nytt?

– Ja, hele fjerde etasje skal nå åpnes for publikum. Blant annet har vi en flott festsal der. Denne etasjen var tidligere kontorer og oppbevaring, helt avstengt for folk. Og vi får en ny butikk og en ny restaurant, som Bien skal drive. Jeg håper dette skal bli et møtested for bergenserne, og at mange vil trekkes til samlingene og kunsten her.

Rune Sævig (arkiv)

– Utstillingen med Dronningens kunst har allerede vært omtalt og diskutert. Hva slags andre utstillinger vil vi får se i det nye bygget?

– Som sagt: Samlingene er viktigst. Nå åpner vi vår flotte utstilling av bergenssølv igjen. Dessuten blir Singer-samlingen nå permanent tilgjengelig. Senere i år vil nye utstillinger med sørasiatisk kunst og med kunsthåndverk og design åpne. Og til høsten blir det performance-festival, blant annet.

– Dette er noe av det siste du gjør som direktør for Kode, før du skal overta som direktør på Nasjonalmuseet. Hvordan blir det?

– Jeg er veldig glad for at jeg får med åpningen. Dette prosjektet har jeg vært med på fra starten, og jeg er utrolig stolt over det bygget vi får. Det blir en dag med mange følelser. Men jeg skal prøve å la være å grine!