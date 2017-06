Her er fem fine konserter du må få med deg på Bergenfest.

Få sommerfølelsen med Whitney

Pressefoto

Hva: Whitney

Hvor: Bastionen

Når: Onsdag 16.30

Hvorfor: Hva er det som gjør at noen artister blir forbundet med spesielle årstider? Den amerikanske singer-songwriteren Bon Iver, for eksempel, er ofte blitt omtalt som en høstens mann. Da han spilte på Øyafestivalen for en del år siden, skrev Dagbladet at han spilte «høstmusikk på høylys sommerdag».

Chicago-bandet Whitney er imidlertid så heldige at de ofte blir forbundet med en litt gøyere årstid: selveste sommeren. Kanskje har det med bandets luftige arrangementer å gjøre. De litt skeive blåserne. Eller kanskje er det nikkene til klassisk amerikansk vestkystpop? Whitneys debutalbum, «Light Upon The Lake», var uansett den platen jeg hørte mest på i fjor sommer. Og da passet det bra at bandet i slutten av august dukket opp på Landmark og spilte en herlig konsert. De satte et punktum for sommeren.

I år skal Whitney sparke i gang festivalsommeren – de er nemlig første band ut på årets Bergenfest. Og hvis man skal tro på værmeldingen, noe man selvsagt ikke skal, kan Whitney fort blir et av de mest sommerlige innslagene under årets festival. Chicago-bandet er uansett en god grunn til å være tidlig ute på Bergenfests åpningsdag.

Kjetil K. Ullebø

Reis tilbake til 1997

Nordli, Katrine

Hva: Liam Gallagher

Hvor: Plenen

Når: Onsdag 22.30

Hvorfor: Det er ganske nøyaktig 20 år siden forrige gang jeg så Liam Gallagher live på en scene. Da var han frontfigur i Oasis, og iført en litt for stor Berghaus-jakke spilte han og resten av bandet foran et fullsatt Oslo Spektrum. I 1997 var Oasis et av verdens største band, selv om den voldsomme britpop-boblen var i ferd med å sprekke. Den hadde vel egentlig allerede sprukket.

På Bergenfests åpningsdag står 1997 opp fra de døde – og ikke bare på grunn av Liam Gallagher. En annen artist som står på scenen er nemlig Richard Ashcroft, som i 1997 hadde store hits som «Bittersweet Symphony» og «The Drugs Don’t Work» med bandet The Verve. Ashcroft har turnert som solartist i årevis, og ifølge rapportene leverer han høyst solid fra scenen også i 2017. Men hva i alle dager kommer den ferske soloartisten Liam Gallagher til å finne på? Kan det blir helt krise? Tenk om det blir et nytt Lothepus-øyeblikk på Bergenhus?

Jeg må innrømme jeg har grugledet meg til Liam Gallagher-konserten på Bergenfest i et halvt år, siden den ble annonsert i desember i fjor. Men etter solodebuten i Manchester for noen uker siden, er jeg imidlertid blitt litt beroliget. Liam Gallagher anno 2017 låter ikke så ille – og etter alt å dømme er det duket for opptil flere Oasis-klassikere onsdag kveld.

Noen vil nok alltid hevde at Liam Gallagher synger som en kråke. Men han synger i så fall som den kuleste kråken i byen. Akkurat som i 1997.

Kjetil K. Ullebø

Kul musikk

Pressefoto

Hva: Princess Nokia

Hvor: Magic Mirrors

Når: Fredag 21.00

Hvorfor: Apropos kul! Så er Princess Nokia kul. Mitt kjennskap til New York-baserte Princess Nokia har bare vart i litt over en uke. Hennes egentlige navn er ifølge internett Destiny Frasqueri, men ettersom det å gjenskape seg selv er en del av hennes kunstneriske uttrykk, kan det vise seg ikke å stemme. Hun har også gitt ut musikk under navnene «Wavy Spice» og «Destiny».

Bergenfest har i dette tilfellet nesten overgått seg selv i å skrive kryptiske artistbeskrivelser, og skriver: «Snart mer populær enn en 3310: Princess Nokia melder om full dekning. Med beats som får selv de feteste polyfoniske toner til å blekne, og meldinger som kunne målbundet enhver frittalende high school-elev, ringer prinsessen inn og gjør sin hevd på tronen. Hun er hyllet for sine reflekterte referanser til 90s NY-hiphop, skeive uttrykk og feministiske innspill, men spesielt for sine lysekronedestruerende party anthems.»

Jeg er usikker på hva det betyr. Det eneste jeg vet er at Princess Nokia lager kul musikk. Og kul musikk er kult.

Guro H. Bergesen

Hør fortid møte fremtid

Toast Press

Hva: Kadhja Bonet

Hvor: Håkonshallen

Når: Fredag 19.45.

Hvorfor: Selv om Bergenfest er blitt en ganske «vanlig» pop- og rockefestival, dukker det fortsatt opp artister som minner oss om festivalens røtter. Helt tilbake til Ole Blues-dagene har artister som driver med ulike former for klassisk soul og r & b gjort seg bemerket på festivalprogrammet. I fjor skapte Ty Taylor herlig stemning på Plenen, og hvis vi ser litt lenger tilbake i tid kan vi nevne minneverdige konserter med blant andre Charles Bradley og Sharon Jones. En av artistene som representerer soul-arven i år, er Kadhja Bonet.

Los Angeles-baserte Bonet befinner seg imidlertid et noe annet sted enn de nevnte artistene. Med sin blanding av klassisk soul og et mer fremtidsrettet lydbilde, har hun skapt sin egen stil. Dette er soul fra «en annen tid, et annet sted – en annen dimensjon til og med», skrev The Guardian om Bonet i fjor. Og det som gjør Kadhja Bonet-konserten på Bergenfest ekstra spennende, er at hun skal spille i Håkonshallen. Den stolte steinhallen fra 1200-tallet sender definitivt tankene til både en annen tid og et annet sted.

Kadhja Bonets lett futuristiske soul fremført i en hall fra middelalderen, kan definitivt bli et høydepunkt på Bergenfest.

Kjetil K. Ullebø

Til Roxy Music-entusiastene

REUTERS/Mario Anzuoni

Hva: Bryan Ferry

Hvor: Plenen

Når: Lørdag 18.30

Hvorfor: Det finnes én veldig stor og veldig god grunn til å gå på Bryan Ferry-konsert denne helgen. Den grunnen er albumet Roxy Music av bandet med samme navn.

Og hvem spilte i Roxy Music? Jo, Bryan Ferry.

Lørdag spiller han altså i Bergen. Riktignok som soloartist og ikke med Roxy Music, men det er like fullt verdt å få med seg.

Bryan Ferry har fungert som soloartist parallelt med Roxy Music, som ble dannet i 1970 (med blant annet Brian Eno). Etter at de oppløste bandet (for første gang) i 1976, fortsatte han solokarrieren med foten på gasspedalen. Siden har Roxy Music hatt en hel masse gjenforeninger med diverse besetninger, Bryan Ferry har gitt ut plater og spilt enormt mange konserter, deriblant flere i Norge, og han har blitt utnevnt til Commander Of The British Empire av dronning Elizabeth. Ja, og så dukker han opp med en gjesteopptreden på et abum av norske Todd Terje.

Denne Roxy Music-entusiasten så Bryan Ferry i London for noen år siden, og dro derfra med et smil om munnen. Blant annet fordi han spilte flere låter fra det fantastiske debutalbumet til Roxy Music. Og så er han bare så fordømt kul.

Guro H. Bergesen