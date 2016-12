De legendariske flettene. Den hvite drakten. Mange sørger over tapet av Carrie Fisher, mest kjent for rollen som Prinsesse Leia i «Star Wars».

Tirsdag ettermiddag døde den amerikanske skuespilleren og «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher (60), fire døgn etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt om bord på et fly.

– Hun var elsket av verden og vil bli dypt savnet. Hele vår familie takker dere for deres tanker og bønner, heter det i familiens uttalelse som er videreformidlet via People.

– Ikon for en generasjon

Med Fishers død er et av 80-tallets aller største stjerner borte. Mest kjent var hun for rollen som prinsesse Leia Organa i «Star Wars»- filmene.

– Hun er et ikon for en hel haug, en hel generasjon. Selv om kjendiser dør, må man erkjenne at noen av dem er så store og mektige, at man faktisk blir berørt av det. Mange blir triste når denne nyheten kommer og vil ha en forferdelig dag og uke, sier Lasse Lambrechts, utvikler i BT og mediehusets egen Star Wars-ekspert.

Fans verden over er knust over tapet. I sommer var hun ferdig med å spille inn «Star Wars: Episode VIII», som nå er under postproduksjon, ifølge det amerikanske nettstedet Variety.

Hør Star Wars-ekspertene Lasse Lambrechts og Mikal Olsen Lerøen diskutere den siste filmen i podcasten under:

Den første forelskelsen

I de mannsdominerte stjernekrigene sto Prinsesse Leia frem som en sterk og uavhengig kvinne, i tillegg til å være en vakker prinsesse med fletter, kledd i hvitt.

Som leder av Opprøreralliansen mot imperiet og senere senator i Den Galaktiske Republikk, kjempet hun for det gode i Kraften. Det sto i sterk kontrast til sin egen far og forkjemper for det mørke, Anakin Skywalker, som etter hvert ble til Sith-herren Darth Vader.

– For mange av oss er hun den første damen man ble forelsket i. Hun hadde en egen evne til å skape en prinsesseaura over seg selv, og ble så mye større på lerretet av nettopp det. Hun er den eneste prinsessen jeg har brydd meg om, sier Lambrechts.

– En kul dame

I Star Wars-verdenen var Leia den yngre tvillingsøsteren til Luke Skywalker. I den virkelige verdenen ble Fisher omtrent født inn i Hollywood.

Hun var datter av showbiz-veteranen Debbie Reynolds og Eddie Fisher, og i 1973 begynte hun å studere ved Central School of Speech and Drama i London. To år senere var Fisher tilbake i Hollywood der hun debuterte i «Shampoo», der blant andre Warren Beatty også medvirket. Nye to år etterpå, bare 19 år gammel, debuterte hun i «Star Wars»-universet.

– Hun var et ikon, og en kul dame, sier Britt Sørensen, filmanmelder i BT.

Sørensen synes det var fantastisk å se Fisher på nytt i Star Wars-filmen «The Force Awakens» fra 2015.

– Det var et stille øyeblikk av hva som kunne blitt mellom Leia og Han Solo (spilt av Harrison Ford, journ. anm.), og det var vakkert. Og folk skal jo helst ikke dø når de såvidt har fylt 60, synes jeg.

Var tiltenkt Leia i ny film

I stjernekrigsuniverset fikk Leia og Han Solo barna Anakin Solo, Jacen Solo og Jaina Solo. Trolig vil vi få se mer av kjærlighetshistorien mellom de to i den åttende filmen, hvor filmopptaket var ferdigstilt i juli i år.

Etter planen skulle Fisher også spille i den niende filmen, planlagt for opptak i 2018.

– Jeg håper at alle andre kjendiser sitter veldig rolig i båten de neste dagene, sier BTs ekspert Lasse Lambrechts, og viser til at 2016 har vært en røft år med mange kjendis-dødsfall. Senest 1. juledag døde den britiske sangeren George Michael.

«Chewbacca» sørger

I etterkant av Fishers bortgang har flere av Star Wars-skuespillerne uttrykt sin sorg over filmstjernens bortgang.

– Jeg trodde jeg hadde fått alt jeg ønsket meg under treet. Det fikk jeg ikke. Til tross for så mange tanker og bønner fra så mange. Jeg er svært, svært trist, tvitrer Anthony Daniels, kjent som C3PO.

– Jeg er svært trist over å ha fått vite om Carries bortgang. Hun var fantastisk å arbeide sammen med. Kondolanser til hennes venner, familie og fans i hele verden, tvitrer Darth Vader-skuespiller David Prowse.

– Ingen ord kan beskrive dette tapet. Carrie var det kraftigste lyset i ethvert rom hun kom inn i. Jeg kommer til å savne henne enormt, tvitrer Peter Mayhew, kjent som Chewbacca.