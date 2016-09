POP MED EN MØRK TVIST: I 2014 ga Röyksopp ut «The Inevitable End», som de omtalte som sitt aller siste album. Nå ser de frem til å gjøre akkurat hva de vil - for eksempel slippe en skamløst fengende poplåt sammen med Susanne Sundfør. - Det er deilig å bare gi ut en låt, uten å tenke at vi må lage fem i samme stil, sier Röyksopps Svein Berge (til venstre). Her ser vi han samme med Susanne Sundfør og makker Torbjørn Brundtland. FOTO: Stian Andersen