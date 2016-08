- I veldig mange sammenhenger er det Magnus som er sjef, innrømmer faren Henrik Carlsen til BT. Denne uken kommer kinodokumentaren «Magnus» på kino.

Magnus Carlsen er bare 25 år, men har vært en verdensstjerne i sjakk siden han var ung tenåring.

- Er både far og ansatt

Hele tiden har pappa Henrik og resten av familien fulgt sønnen tett, i inn- og utland. Pengene har blitt større. Magnus er offisielt verdens beste sjakkspiller - og er blitt en av Norges fremste celebriteter internasjonalt.

Nå kommer filmen om hans liv og karriere, «Magnus», som allerede er solgt til 40 land. BT traff faren Henrik under filmfestivalen i Haugesund nylig.

- Hva gjør en sønns suksess med dynamikken i familien?

- Et godt spørsmål. I mange sammenhenger er Magnus sjef. Det har tatt tid å vende seg til at jeg skal være både far, hjelper og ansatt. Vi har gått gradene. Jeg føler jo at jeg fremdeles kan være far i en del settinger, men det er nok en annerledes dynamikk enn i de fleste andre familier.

- Respekterer han at du er faren?

- Det virker sånn, faktisk. Men Magnus bestemmer jo alt som har med sjakken å gjøre. Alle respekterer det, sier Carlsen.

Administrerer karrieren

Magnus Carlsen eier 85 prosent og faren 15 prosent av moderselskapet Magnuschess AS, som bare de tre siste årene har hatt et samlet resultat på 30 millioner kroner. Henrik Carlsen er i tillegg daglig leder.

- Jeg er ganske involvert. ja. Min kone jobber fulltid i Miljøverndepartementet. Jeg har jobbet 15 år i oljebransjen og hatt et eget konsulentselskap. Men de siste årene har det vært full fokus på Magnus' karriere. Jeg tror det er viktig at jeg er med. Siden han tjener en del penger og har sitt eget firma, er det greit å ha noen rundt seg som han kjenner godt og stoler på, sier Carlsen.

Magnus Carlsen kan lett fremstå som en ganske innesluttet fyr, men faren sier at det var han som takket ja til å bli med på «Magnus».

- Han hadde erfaring fra NRK-produksjonen «Prinsen av sjakk» i 2004. Det hadde også mye å si at regissøren Benjamin Ree var på Magnus' alder og var lett å ha med å gjøre. Han fikk ikke være med på alt, men det var åpenbart nok til at det kunne bli en helaftens film. Dessuten fikk regissøren tilgang til den del private filmopptak, sier Carlsen.

- Vil utfordre og overraske

Filmen rammes inn av den smått legendariske VM-kampen mellom Magnus og indiske Viswanathan Anand, på sistnevntes hjemmebane, i 2013. Der beskrives den enorme forskjellen på ressursbruk, blant annet at Anand har seks stormestere med seg ringside som veileder ham før og etter kampene.

- Kontrasten blir kanskje overfokusert i filmen, men det er riktig at Magnus – som den første i moderne tid – kom til VM-kampene uten sekundanter ved sin side. Han hadde selvsagt folk som satt i Norge og hjalp ham over nettet, i mer perifere roller. Anand hadde hele teamet i leiligheten sin - mens vi tok med egen kokk, lege, manager, familie og sikkerhetsfolk.

- Må man virkelig ha så store team med seg på sjakkamper?

- Et sjakkparti har uendelige åpningsmuligheter. På toppnivå er det i hvert fall noen tusen som kan gå igjen. Da må man prøve å kunne gjette hva motstanderen vil velge i virvaret. Det har vært enormt fokus på dette i moderne sjakk. Magnus prøver faktisk å utfordre ved å overraske motstanderne så raskt som mulig. Han vil ikke være så avhengig av hva datamaskinene og toppspillerne kommer frem til. Han leter mer etter interessante muligheter han er komfortabel med, sier Carlsen.

Kommer fra Bergen

Selv om Magnus Carlsen og Anand kan fremstå som bitre motstandere i filmen, påpeker faren at rivalene faktisk kjente hverandre før VM-kampen i 2013.

- Dette kommer lite frem i filmen. Magnus hjalp Anand før hans tre foregående VM-kamper. De hadde tilbrakt tid sammen. Det ble et element i matchen mellom dem. For ved å hjelpe Anand hadde Magnus også fått innsyn i styrker og svakheter som han kunne utnytte, sier Carlsen - med skarre-r. Den er ikke der tilfeldig.

- Min far er oppvokst i Bergen, og jeg har fremdeles en onkel der. Jeg er født i Bergen - så skarringen har en naturlig grunn. Det er også mye annet vestlandsblod i familien.

- Knutsen & Ludvigsen-sangen går igjen i filmen. Betyr den mye for Magnus?

- Han var veldig fan av Knutsen & Ludvigsen. Vi spilte den kassetten mye på en tur i Europa for 12-13 år siden. Jeg tror sangen fremkaller gode minner. Han blir i godt humør av musikken. Og den har en litt barnslig humor, som Magnus også kan ha, sier faren.

Mye temperament

En side ved sønnen som også kommer litt frem i filmen, er temperamentet hans. Familien skjønner at det må være slik.

- Sjakk er nok noe av det mest intense en kan drive på med. Det er så altoppslukende. En toppspiller bruker veldig mye av hjernen sin i en kamp. Jeg har prøvd å lære ungene å kunne tape på akseptable måter, men Magnus må kunne få bli sint når han føler han svikter seg selv under en kamp. Det er jo ikke oss han er sint på, sier Henrik Carlsen.