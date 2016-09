Odd-Magnus Williamson legger ingenting imellom når rollefiguren hans kjører på verbalt i TV 3-satsingen «Aber Bergen», som starter opp 22. september.

– Lukk opp, bergensjævler. Jævla møkkeby. Det eneste bra med byen er Grieg, og han er dau, skriker en desperat Williamson, alias advokat Erik Aber, i TV-serien som i sin helhet er spilt inn i Bergen og på Askøy.

Fakta: Aber Bergen TV-serie på 10 x 43 minutter som i sin helhet er spilt inn i Bergen og i studio på Askøy. ITV Studios i Bergen produserer serien, som skal vises på TV3 fra 22. september. Bud­sjettet er på cirka 20 millioner kroner. Gjermund Stenberg Eriksen, mannen bak «Mammon» og «Mammon 2», er ansvarlig for manuset. Serien handler om den røffe advokaten fra Oslo øst, Erik Aber, og den litt for­finede bergens­advokaten Elea Bergen. De er nyseparert med sønn på videre­gående, men driver fremdeles advokatkontor sammen i Bergen. Hver episode har en avsluttende sak, men det er også en lang handlingskjerne, et thrillerplot, som går gjennom hele serien.

– Dette er det rollefiguren min som sier. Jeg la igjen hjertet mitt i Bergen i de fire månedene innspillingen varte. Fikk mange nye venner. Jeg måtte faktisk gråte en skvett da alt var over. Og nå sitter jeg her og savner Askøybrua. Hvem skulle trodd det, spør Odd-Magnus Williamson.

Håper på en ny sesong

Han spiller en tøff og upolert Oslo-advokat som driver advokatkontoret Aber Bergen sammen med ekskonen Elea Bergen, spilt av Ellen Dorrit Petersen.

Rune Bendiksen

Nå er det helt opp til TV-seerne om det blir en sesong to.

– Jeg håper selvsagt det. Hadde vært kult å få fire nye måneder i Bergen. Men hvis bare 5000 gidder å skru på, blir det ikke mer.

– Du spiller er verbalt sterk og kompromissløs fyr?

– Jepp. Jeg liker å si at Erik Aber er en bergenser fra Østlandet. Det er nok av punchlines og one-linere der. Men jeg er egentlig mest spent på hvordan folk vil ta selve rettsdramaet. Slike serier er jo alltid gøy å følge med på, men folk har jo mange meninger om hva som er rett og galt i forhold til advokatmiljøet, sier Williamson.

Rått og dystert

Han har spilt i alt fra «Torsdagskveld fra Nydalen» til gigantfilmen «Kon-Tiki». Men føler ikke at staben i Bergen lå noe tilbake, til tross for at budsjettet for hele serien var cirka 20 millioner kroner.

– Det vi ikke hadde i økonomi, ble tatt igjen av den sinnssyke innsatsen alle la igjen på settet. Jeg ble rørt. Dugnadsånden var sterk. Det ga serien en egen energi, sier Williamson.

Han er klar på at «Aber Bergen» ikke bare handler om kjapp dialog og tøffe typer. Det er også en spenningsserie.

– Dette er et mørkt, dystert og til dels rått drama. Det kler byen, historien og det regntunge looket, sier Williamson.