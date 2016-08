Anne Helene Guddals dikt handler ofte om døden, men de kan fort fremkalle latter. - Det er ikke grenser for hvor mørk humor jeg kan ha, sier hun.

Det er en av de få fine solskinnsdagene i Bergen sommeren 2016. Ute er det fadderuke-tid, og i gatene løper det rundt drikkende og syngende studenter. Inne på Café Opera sitter Anne Helene Guddal og snakker om Holocaust, døden og humor av det bekmørke slaget.

Guddal, som opprinnelig kommer fra Troms, men som har bodd i Bergen i 15 år, slapp akkurat sin nye bok «Døden og andre tiggere». Diktsamlingen har fått svært god kritikk, blant annet i Bergens Tidende. Dette er den tredje utgivelsen til Guddal, som i fjor ble kåret til en av Norges ti mest lovende unge forfattere av Morgenbladet. Nettopp den mørke humoren er noe mange har trukket frem i tekstene hennes.

- Jeg går ikke bevisst inn for å ha humor i diktene mine. Noen ganger blir det bare slik, avhengig av hvilket temperament og lynne jeg har hatt da jeg har skrevet, sier hun.

Skriver om døden

Du ville drepe meg, men om morgenen hadde du glemt det.

Jeg tenkte på hendene dine rundt halsen min og måtte le.

Jeg forsto hvorfor.

Jeg sympatiserte med deg.

Slik går et av diktene i «Døden og andre tiggere». Diktet er mer eller mindre tilfeldig valgt, men det viser frem ulike sider og stemninger ved Guddals nye diktsamling. Her finnes humor, og et tema som ofte går igjen hos Guddal: døden.

- Hvorfor går døden igjen i tekstene dine?

- Enhver kunstner – eller ethvert menneske – er vel opptatt av døden. Det er det grunnvilkåret vi lever under.

- Hvordan tilnærmer du deg døden når du skriver dikt?

- Det å skrive dikt om døden kan være en måte å forholde seg mer ufiltrert og ubeskyttet til erfaringer av det å skulle dø. Alle de tingene vi vanligvis beroliger oss med i hverdagen, for å holde ut det faktum at vi skal dø, alle de filtrene kan tas vekk når jeg jobber med dikt. Det gir en frihet, sier Guddal.

- Holocaust har definert hvordan jeg er

Guddal skrev mastergrad i litteraturvitenskap om vitnesbyrdlitteatur fra Holocaust, noe som senere ble til et doktorgradsprosjekt. Hun har også skrevet en rekke essays om Holocaust.

- Det å tilnærme seg holocaust uten forbehold, og se hvordan det vi lærte om mennesket da fortsatt lever videre, er noe som preger meg som menneske. Holocaust har definert hvordan jeg er i voksen alder, sier Guddal.

- Du har tidligere kritisert vår kulturs tanke om at vi kan legge vanskelige ting bak oss, at vi må komme oss videre når vi har opplevd noe vondt.

- Ja, man snakker om ulike faser i sorgen, man må komme seg videre og bli ferdig med ting. Men du kan ikke tvinges av ytre faktorer til å legge bak deg en erfaring som kan ha blitt definerende for hvem du er.

- Dette var et tema i forbindelse med femårsdagen for terroren 22. juli tidligere i sommer. Enkelte av de pårørende sier de har opplevd at folk har sagt «nå må du bli ferdig med det der». Hva tenker du om det?

Latter som overlevelsesstrategi

- Det er et godt eksempel på det jeg tenker på. Det er gått fem år siden folk har mistet sine barn under i verst tenkelige omstendigheter. Så finnes det liksom en forventning om at «nå må dere vende tilbake til livet». Det å leve i den situasjonen de gjør, er å leve i en permanent unntakstilstand. Og det at storsamfunnet tilsynelatende mener det ikke er særlig konstruktivt, det mener jeg er et overgrep. Et overgrep mot erfaringen av at livet rett og slett er ødelagt.

- «Tenk positivt» og «Carpe Diem» fungerer kanskje ikke helt i en slik situasjon?

- Haha, nei. Jeg har en ganske god bullshit-detektor for alt sånt svada. Og det alvorlige er at slike dumme råd kan gjøre det verre for et offer. Det antydes at et offer selv har et ansvar for å være lykkelig, sier Guddal.

Hun har selv gått gjennom perioder med psykisk sykdom. Hun begynte å skrive debutboken da hun var innlagt på Sandviken sykehus i 2013. Etter at debutboken kom ut i 2014, har hun vært frisk i flere år, men for ikke lenge siden hadde hun et tilbakefall.

Guddal sier at folk som opplever tøffe ting, gjerne utvikler ulike overlevelsesstrategier.

- Det beste hvis du er i en total krisesituasjon, er å fortsatt være i stand til å le – uten at du prøver å glatte ut som har skjedd. At du ikke bruker latteren som en måte å fjerne deg fra noe, men som en måte å stå ut i den situasjonen du befinner deg i det. Klarer du det, klarer du veldig mye, sier Guddal.