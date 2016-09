Saksofonist Kjetil Møster hadde ikke tort å se seg i samme selskap som Tomas Espedal, Helge Jorda og Leif Ove Andsnes. Nå har også han fått årets kunstnerpris fra Bergen kommune.

Du har fått årets kunstnerpris fra Bergen kommune. Hva tenker du om det?

– Jeg er veldig beæret, men også veldig overrasket over prisen.

Hvorfor det?

– Jeg hadde ikke helt tort å sette meg i samme selskap som de andre som har fått prisen. Kanskje er jeg ikke helt «up to date» med min egen posisjon i kulturlivet. Det er uansett veldig hyggelig.

Forfatter Tomas Espedal, skuespiller Helge Jordal og pianist Leif Ove Andsnes har tidligere fått prisen. Hvordan er det å være i den rekken?

– Det må jeg bare nyte. De er en gjeng med bautaer i norsk kulturliv.

Du har ditt eget bandprosjekt, «Møster!», men har også spilt saksofon med elektroniske Datarock, jazzkvartetten «The Core» og rockerne i Baertur. Hvordan er det å gjøre så mye forskjellig?

– Jeg prøver å ha en kjerne av uttrykk som er meg selv, og bidra med det jeg kan. Jeg pleier å jobbe med prosjekter som er såpass åpne at andre lar meg passe inn.

Er det et hinder å ville gjøre så mye forskjellig?

– Min største utfordring er nok at jeg liker for mye forskjellig musikk. Det er så forlokkende å bli med dyktige artister på spennende prosjekter, enten det er popmusikk eller eksperimentelt. Jeg føler at jeg har reist rundt og skummet fløten av andre sine verk. En føler seg også litt schizofren med så mange prosjekter.

Du har lenge holdt til på musikkhuset Bergen Kjøtt. Hva har det huset betydd for deg?

– Det har vært perfekt for meg. Det er såpass mange musikalske nedslagsfelt der, og det har vært en fin kultur for å jobbe på tvers av sjangrene og lage ting sammen. Det er flinke folk som er gode på sine spesialfelt, men som evner å se forbi det de kan selv.

__Hva skal du gjøre fremover nå?

– Nå blir det helst fokus på meg selv. Jeg skal starte som stipendiat på Griegakademiet, og utforske sammenhengen mellom elektronisk musikk og saksofonen. Jeg har jobbet der som timelærer i et par år nå.

Fakta: MIN DAG Navn: Kjetil Traavik Møster Alder: 40 Bosted: Skansen Aktuell: Musikeren og saksofonisten fikk i går Bergen kommune sin kunstnerpris for 2016 for sitt bidrag til musikkbyen Bergens internasjonale ry. Prisen har tidligere gått til blant annet forfatter Tomas Espedal, skuespiller Helge Jordal og pianist Leif Ove Andsnes.