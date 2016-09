I Henning Warloe sin skole er det ikke sikkert Oda få ta del i den tilpassede undervisningen på skolen. Det skal nemlig tilpasses kjønn.

Oda sliter med å sitte stille. Det kribler i beina og hun klarer ikke å konsentrere seg om det læreren sier. I høyrepolitiker Henning Warloe sin skole er hun en utypisk jente.

En doktorgradsavhandling om kjønnsforskjeller i Oslo-skolen viser at Oda sitt kjønn utgjør 40 prosent av de såkalt bråkete elevene (Borg, 2014). En liten gruppe elver, med en liten overvekt av gutter.

I Warloe sin skole er det ikke sikkert Oda få ta del i den tilpassede undervisningen på skolen. Det skal nemlig tilpasses kjønn. Og Oda, hun er feil kjønn.

Henning Warloe sitt forslag om kjønnsdelte klassetimer har verserte i flere medier. På radio utdypet han forslaget og sa at gutter kanskje har behov for litt mer disiplin, litt flere praktiske oppgaver og kortere skoletimer.

Det er helt riktig at gutter i gjennomsnitt gjør det dårligere enn jenter på skolen. Dette gjør at jenter og gutter har ulike muligheter seinere i livet når de skal søke seg videre på studier.

Dette må vi ta på alvor, samtidig er det lite forskning som konkluderer med at skolen skaper kjønnsforskjeller. Warloe trekker alt for enkle slutninger på en veldig sammensatt utfordring.

Vi vet at familiebakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå er avgjørende når det kommer til elevers prestasjoner. Gutter av foreldre med høyere utdanning gjør det jevnt over godt på skolen – i likhet med jenter som kommer fra familier med høy utdannelse.

Kan dette ha med foreldrenes forventning til hvor bra deres håpefulle skal gjøre det på skolen, eller foreldrenes forutsetninger for å hjelpe til med skolearbeid? Jeg vet ikke.

I eksperiment utført av Spencer med flere ble det gitt en vanskelig matteoppgave til kvinnelige og mannlige studenter. Når studentene ble fortalt at kjønnsforskjeller ville blir vurdert skårte kvinnene dårligere enn mennene på testen.

Uten denne informasjonen på forhånd skårte de kvinnelige og mannlige studentene likt. Noe som betyr at å plassere alle guttene i en klasse fordi de gjør det dårligere på skolen, faktisk kan påvirke resultatene deres i en negativ retning.

I 1959 ble kjønnsdelt undervisning formelt avskaffet i Norge. Tidligere hadde gutter hatt flere timer i naturfag og matematikk, mens jenter hadde mer undervisning i husstell og håndarbeid.

Vi har brukt mange tiår på å endre skolen fra å være gruppeorientert, til å konsentrere seg om hvert enkelt individ. Når min tre år gamle sønn begynner på skolen håper jeg at han vil få undervisning tilpasset sine ferdigheter, og ikke en stereotypisk oppfatning av hvordan gutter fungerer i skolen.

Nettopp derfor mener jeg at elever som sliter på skolen må få oppgaver og undervisning tilpasset seg selv og sitt nivå, ikke basert på verken kjønn, etnisitet eller klassetilhørighet.

Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere på de første trinnene, slik at lærerne får mer tid til hver enkelt elev og kan avdekke elevers utfordringer så tidlig som mulig. Flere kvalifiserte ansatte i barnehagene vil også kunne fange opp barn med lærevansker.

Høyre styrte bergensskolen fra 2003 til 2015 og har hatt all anledning til å sørge for en tilfredsstillende lærertetthet – at løsningen deres nå er gutte- og jenteklasser synes jeg er forunderlig. Og jeg oppfatter det som dypt problematisk om Henning Warloe sitt utspill innebærer at byens største opposisjonsparti ikke lenger mener tilpasset opplæring bør være en av grunnpilarene i norsk skole.

Derfor håper jeg at Høyre kan avklare om kjønnsdelte klasser vil bli realisert om de igjen får styre skolepolitikken i Bergen