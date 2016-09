Trygve Mjelde (21) og Arya (7 veker)

— Det er stor kjærleik på gong her no. Eg lyg ikkje når eg seier at eg har lengta etter hund i 20 år. Foreldra mine sa alltid at det er for mykje arbeid. No er eg i lag med ei veldig fin dame fra Arna, og me er samde om at Arya er det finaste me kan tenkja oss. Og trur du sanneleg ikkje at mor og far tykkjer at det er moro, også!