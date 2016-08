Ole Magnus Røttingen (72)

- Det var stor stas då me fekk barna våre. Men no har me fått fire barnebarn, og sant å seie so er det nesten endå kjekkare. Mykje fordi at eg har god tid til å vera saman med dei. Før var det arbeidet som tok all tida. Some tider vil dei eldste gå i symjehall. Då sit eg og ser på. Det er fordi at eg helt på å drukna fleire gonger då eg var gut, og eg er litt redd vatn. Ein gong var eg på botnen tre gonger før eg klarte å få tak i ripa på færingen. Etter den opplevinga fekk eg trua på englar.