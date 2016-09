Kortreist mat, lokale chef'er og utenlandske gjester preger årets matfestival.

Hele Koengen er full av lokalprodusert mat og øl denne helgen. Fredag klokken 13 foretok klima-, kultur- og næringsbyråd Julie Andersland den høytidelige åpningen av Bergen Matfestival – i pøsende regn.

Fakta: Bergen Matfestival Norges største festival for lokalmat fra sjø og land, med 40.000 besøkende i fjor. Arrangeres på Koengen 2. - 4. september. Ølfestival og Bergen Vinfest pågår også 2.-3. september. Matarena AS er ny arrangør av Bergen Matfestival og har overtatt arrangementet fra Fylkesmannen i Hordaland, som har drevet festivalen i 17 år. Matattaché Gunnar Nagell-Dahl er festivalsjef, mens Alexandra Krage Angell er daglig leder i Matarena. Årets matfestival har om lag 100 ulike utstillere. Arrangementet er utvidet med kokkeshow, matkurs, flere aktiviteter for barn (især søndag) og gjester fra andre Unesco gastronomibyer. Matbyen Bergen er et nytt samarbeid mellom festivalen og bergensrestauranter. I år skal Cornelius, Bien, Bare Vestland, 1877, Bryggen Tracteursted og Pingvinen presentere smaksprøver under festivalen.

Byråden understreket at mat er både næring og kultur, men at det handler også om klima når man tenker på hvor festivalmaten er produsert.

Rune Sævig

Over 100 utstillere selger rundt 1000 ulike produkter fra vårt distrikt. Og bergenske signaturretter tilberedes både av elever fra Sandsli videregående skole og av kokker fra seks av byens restauranter. De første 3000 som besøker matfestivalen får dessuten smaksprøver fra Sandsli-elevenes sildesalater.

Rune Sævig

Kreative matbyer

Men de fleste ingrediensene til den gigantiske paellaen som ble laget på scenen under åpningen, er nok fraktet fra Dénia like ved Valencia i Spania. Årets matfestival har gjester fra tre andre kreative matbyer i Europa – eller «Creative Cities of Gastronomy», som Unesco kaller de 18 byene i dette nettverket. Lokalmat, lokal matidentitet, bærekraft og kreativitet skal være en sentral del av by- og regionsutviklingen i matbyene.

I år presenterer Parma, Dénia og Østersund noen av sine spesialiteter i Bergen. Den første byen er kjent for parmaskinke og parmesanost, den spanske for sine store, røde reker og mange restauranter og den svenske for ost, bær og Michelin-restauranten Fäviken Magasinet.

Vått, vakkert, hval

I vår tok Constanza Ferrarini og Carlotta Beghi imot representanter fra 14 av Unescos kreative matbyer på matmessen i Parma. Nå er de for første gang på besøk i Bergen.

- Det er veldig vått og veldig vakkert her, sier Beghi.

Hun er matforsker og koordinator for Parmas Unesco-medlemskap. Det norske kjøkkenet har hun lite kjennskap til, men torsdag fikk hun og Ferrarini smake lokale spesialiteter under en mottakelse i Bergen rådhus.

Rune Sævig

- Jeg fikk endelig smake hval, og jeg elsket det! Det eneste vi kjenner av nordisk mat, er det man får på Ikea. Med Unesco-nettverket kan vi utveksle ideer og lære av hverandre, sier hun, og serverer smakebiter av parmesan modnet i to år.

Den berømte skinken ble ikke med denne gang, men Beghi lover å ta den med til neste års festival i Bergen.

Over 400 ølsorter

Mens matfestivalen varer til og med søndag, nøyer Bergen Ølfestival seg med fredag og lørdag. Før åpningen var det kø for å komme inn og smake noen av de over 400 ølsortene 41 norske bryggerier selger på festningsområdet.

Interessen for brygging og originale ølsorter har vokst enormt de siste årene. Festivalsjef Jonatan Krzywinski tror ikke taket er nådd.

- Siden vi startet festivalen for fem år siden har interessen bare økt, og det er ingenting som tyder på at den skal stagnere. Det dukker stadig opp nye mikrobryggerier, og så ser vi at de store bryggeriene følger etter de små når det gjelder å utvikle nye ølsorter, sier Krzywinski mens publikum begynner å strømme mot ølkranene.

Mack mikrobryggeri har det store Tromsø-bryggeriet i ryggen, men utvikler egne ølsorter med egne lydspor. På hver flaske står det hvilke låter ølbryggerne lyttet til mens de laget ølet. Med «Haakon senior» får øldrikkeren en spilleliste som inkluderer Beatles og Tom Waits, mens «Good girls» er en american pale ale laget til bandet Violet road.

Rune Sævig

Blant «øllikere» er surøl eller stout ekstra populært for tiden, får vi vite. Liam Devlin i Stavanger-bryggeriet Lervig serverer blant annet en sterk stout produsert i samarbeid med et brasiliansk bryggeri, samt en litt svakere med havre og kaffe, spesiallaget til Bergen ølfestival.

Lørdag kåres årets festivaløl, publikumsfavoritt og beste private ølbrygger. Sistnevnte får selge ølet sitt på neste års festival.