Nesten 50 prosent sukker i taperne.

Det blir stadig større utvalg av kjeks i butikkhyllene, flere av dem inneholder mer karamell og sjokolade enn kjeks. Mange kjeks er fulle av sukker, fett og kalorier, og fattige på fiber og andre næringsstoffer.

En del kjeks inneholder fremdeles palmeolje, men heldigvis har mange byttet over til andre typer oljer.

Mye kalorier, men metter dårlig

Det gjør selvfølgelig ingenting å spise kjeks en gang i blant, men er du blant dem som alltid har kjeks i skapet, og stadig vekk tar deg en kjeks eller tre når du er sulten eller sugen på noe søtt, kan det fort gå utover vekten.

Selv om kjeks inneholder mye kalorier, metter det forholdsvis dårlig.

Nettopp det at kjeksene ikke metter så mye, kan være en fordel hos en som er syk eller småspist. I slike situasjoner kan det være fint med en kjeks som er rik på sukker og kalorier. Det samme gjelder deg som er svært aktiv eller som er på lange fjellturer. Også her kan det være bra å fylle på med søte kjeks.

Fakta: Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sammenliknet næringsinnholdet i et utvalg kjeks som er å finne i de største matvarekjedene. Vi har ikke tatt med cookies ettersom disse vil bli sammenliknet i en egen test. For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av kjeksene, har vi sett på hvor mye kalorier, sukker, mettet fett, fiber og salt de inneholder. Mye kalorier, sukker, salt og mettet fett har trukket ned, mens mye protein og fiber har trukket opp. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilken du syns smaker best under. I testen er produktene rangert fra terningkast 1 til 4 ettersom ingen av kjeksene er sunne nok til å få høyere terningkast. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at det beste får terningkast 4 og det dårligste terningkast 1. Et produkt som får terningkast 4 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Barn og kjeks

De fleste barn elsker kjeks, og mange voksne har en tendens til å gi barna kjeks når de er sultne, sutrete, eller lystne på noe godt.

Det er ingenting i veien med å gi barna en kjeks en gang i blant, men fordi vi vet at mange barn får i seg for mye sukker, og at mye av dette sukkeret kommer fra saft, brus, kjeks og godteri, kan det være lurt å begrense barnas kjeksinntak.

Det er også lurt å velge noen av de typene som inneholder minst sukker og mettet fett. Kjeks kan fort bli ekstra kalorier for et barn som har anlegg for å bli overvektig, og kan fortrenge annen og betydelig sunnere mat for barn som ikke spiser så mye.

Mange av kjeksene du finner i butikken likner mer på godteri enn kjeks. Det kan derfor være lurt å se på dem som nettopp dette; godteri som du kan spise innimellom men som du ikke spiser til hverdags. Dette er en holdning du gjerne kan lære barna dine også.

Testresultater

Bixit fullkornsbar

Mindre sukker enn mange av de andre. Lite mettet fett, bra med fiber.

TERNINGKAST 4

Korni Sibas havrekjeks

Mindre sukker enn mange av de andre.

TERNINGKAST 4

PER

Mindre sukker enn mange av de andre. Lite mettet fett.

TERNINGKAST 4

Marie kjeks

Lite mettet fett, mindre sukker enn mange a de andre.

TERNINGKAST 3

Kornmo original

Mer salt enn de andre, men greit med sukker og lite mettet fett.

TERNINGKAST 3

Gjende original

Mindre sukker enn en del av de andre, greit med mettet fett.

TERNINGKAST 3

Bixit

En del sukker, greit med mettet fett.

TERNINGKAST 3

Digestive

Mindre sukker en en del av de andre. Greit med mettet fett men mer salt enn mange av de andre.

TERNINGKAST 3

Sjokoringer

En del sukker.

TERNINGKAST 3

Fylte kremkjeks

Nokså mye sukker.

TERNINGKAST 3

Orange cookies

Mye sukker, greit med mettet fett og kalorier.

TERNINGKAST 2

Gjende sjokolade

En del sukker.

TERNINGKAST 2

Ballerina original

En del sukker.

TERNINGKAST 2

Cremekjeks med sitronsmak

En del sukker

TERNINGKAST 2

Oreo golden

En del sukker.

TERNINGKAST 2

Bixit sjokolade

En del sukker og mettet fett.

TERNINGKAST 2

Ballerina duo

Mye sukker, en del mettet fett.

TERNINGKAST 2

Ballerina melkesjoko

Mye sukker, en del mettet fett.

TERNINGKAST 2

Oreo double

Mye sukker, en del mettet fett.

TERNINGKAST 2

Oreo original

Mye sukker, en del mettet fett.

TERNINGKAST 2

Sjokoklem

Mye sukker, en del mettet fett.

TERNINGKAST 1

Crispo melkesjokoladekjeks

Relativt mye sukker, kalorier og mettet fett.

TERNINGKAST 1

Chocolate temptations

Mye sukker, kalorier og mettet fett.

TERNINGKAST 1

Sjokoladeruter

Veldig mye sukker. Mye kalorier og mettet fett.

TERNINGKAST 1

Smørbukk bites

Veldig mye sukker, mye mettet fett.

TERNINGKAST 1

Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.