Tenåringer skremmes ikke fra å bli gravide selv om de får en robotdukke i fanget. Tvert imot, viser forskningsprosjekt.

Resultatet er i stedet flere fødsler og flere aborter, viser en australsk studie.

Forskerne bak den første omfattende undersøkelsen av babyrobotens effekt har publisert sine funn i tidsskriftet The Lancet.

- Vår studie viser at prevensjonsprogram som inkluderer en babysimulator, ikke minsker risikoen for at tenåringer blir gravide, sier Sally Brinkman ved University of Western Australia.

- Tvert imot er risikoen høyere, sammenlignet med tenåringer som ikke deltar i et slikt program, tilføyer hun.

Én helg med falsk baby

Den aktuelle undersøkelsen er gjennomført i Australia, men lignende programmer finnes i et 90-tall andre land, deriblant Sverige. Elever ved 57 australske skoler deltok i studien.

Drøyt 1200 jenter deltok i det såkalte virtuelle spedbarnsprogrammet, som går ut på at de i én helg må ta hånd om en dataprogrammert dukke som skal kreve samme behandling som en levende baby.

Kontrollgruppen besto av 1500 jenter andre jenter, som fikk en mer tradisjonell helse- og seksualundervisning, skriver Die Welle.

Fødte ekte babyer

Alle deltakerne var i alderen 13 til 15 år da studien startet, og forskerne fulgte dem til de fylte 20. Da hadde 8 prosent av jentene som hadde fått spesialundervisning, født minst ett barn. I kontrollgruppen var andelen 4 prosent.

Også andelen aborter var høyere hos dem som hadde tatt hånd om en robotbaby: Ni prosent, sammenlignet med seks prosent i kontrollgruppen.

Resultatet viser at investeringer i robotbabyer ikke er den mest effektive bruken av offentlige midler hvis målet er å redusere tenåringsgraviditeter, påpeker forskerne bak studien.