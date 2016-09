- Allerede på fødestuen så samboeren min noe i babyens munn, men turte ikke å si noe. Han lurte på om han så syner, forteller Tove Skårild.

Men det var ikke bare pappa Eirik som la merke til noe hvitt i nyfødte Ivers munn. Også barnepleieren så at det var noe spesielt ved gutten. Og sammen kunne de slå fast at, jo, lille Iver hadde faktisk to tenner i underkjeven.

- Den ene tannen gikk litt tilbake, men tittet fram igjen etter at vi kom fra sykehuset, forteller mamma Tove Skårild fra Snilfjord i Sør-Trøndelag.

Hverken hun eller samboeren hadde hørt om at barn kunne bli født med tenner, og nysgjerrige begynte de å google.

- Det var heller ikke noen på barselavdelingen som kunne gi oss noen skikkelige svar, for de hadde ikke vært borti dette før. Men jordmoren som kom på hjemmebesøk hos oss etter at vi kom hjem, hadde selv en datter som ble født med to tenner – som ble trukket, sier Skårild.

En løs og en fast tann

I Ivers munn var den ene tannen ganske løs, mens den andre satt godt fast. Før paret dro hjem fra sykehuset, var de til en sjekk hos barnelege.

- Vi måtte finne ut hva vi skulle gjøre videre. De var redde for at Iver skulle svelge den løse tannen, så den måtte trolig ut, forteller Skårild





De første dagene da Iver diet av mors bryst, kunne hun godt kjenne den spisse tannen gnage.

Veldig sjelden

Anne Rønneberg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo kan bekrefte at det er sjelden at barn blir født med tenner i munnen, men det skjer.

- Dette er vanligvis de ordinære melketennene som er litt for tidlig ute, sier Rønneberg.

Det kan være nødvendig å fjerne dem fordi de ofte er svært løse på grunn av mangelfull rotutvikling.

- Slike tenner skal alltid ses på av tannlege. De har ofte ikke røtter, og kan dermed løsne. Vi er redde barnet da skal få tennene ned i luftveiene, og i verste fall i lungene, sier Rønneberg.

Bare å nappe ut

Hun har selv trukket en slik tann på en fire dager gammel baby.

- Som regel sitter slike tenner knapt fast, så det er bare å nappe dem ut. Det ville vært vondere om vi satt bedøvelse først. Men vi benytter ofte litt bedøvelseskrem på tannkjøttet, sier hun.

Trakk tannen åtte dager gammel

Åtte dager gammel var Iver på sitt første tannlegebesøk hos kjevespesialist på St. Olavs hospital.

- De ville vi skulle trekke tannen der på grunn av blødningsfare, sier Skårild

Mamma satt selv i tannlegestolen med lille Iver i armene. Det ble smurt på litt bedøvelseskrem på gummen hans, før tannen helt uproblematisk ble nappet ut.

- Det var masse lyd i Iver. Men gråten kom nok av at han ikke hadde spist på lenge, ikke at han fikk vondt av tanntrekkingen, smiler Skårild.

Før de forlot sykehuset, var det mange som ville se tannen.

- Vi har fått ganske mye oppmerksomhet på dette, også på sykehuset, forteller Tove.

Tannen med i skattkiste

- Dette synes storesøster Åsta på tre år er veldig stas. Hun viser fram skattkisten til alle, og er tydelig stolt. Det er litt artig å tenke på at hun var rundt et halvt år før hun fikk sin første tann, sier Skårild.

Ifølge mamma Tove ser tannen ganske stor ut – i alle fall til å ha vært i munnen til en nyfødt. Etter hvert blir nok tannen flyttet fra tannlegens skattkiste og over i en sølvforgylt «Min første tann»-boks.

Den andre tannen har 14 dager gamle Iver fremdeles i munnen.

- Den viser ganske godt, og han ser ut som en liten sinnatagg. Foreløpig sitter den godt fast, men det er ingen garanti for at den ikke blir fjernet senere. Vi skulle kontakte tannlegen igjen dersom også denne ble løs, sier Skårild.

Får ikke ny melketann

Anne Rønneberg forteller at melketenner som blir trukket på denne måten, er tapt. Det vil si at tannen barnet fikk ikke kommer på ny. Det er sjelden at tennene babyer er født med er overtallige. Men noen får beholde dem i munnen – fra fødselen av.

- Sitter tannen fast, tar vi den ikke. Men det er veldig sjelden. Den bør følges med på. Som regel blir alle tenner barn er født med fjernet, sier Rønneberg.

Må kjøpe tannbørste

Og viser det seg at tannen får bli i Ivers munn, må nok Tove og Eirik snart kjøpe sønnens første tannbørste.

– Vi har ikke fått informasjon om vi bør begynne å pusse tannen hans ennå, men vi har snakket med hverandre om hvordan vi skal gjøre. Blir den værende, må vi nok starte opp med tannpuss, smiler Skårild.



