Åtte av dem får terningkast seks.

Havregrøt i porsjonspakninger er et bra alternativ både til frokost, lunsj og mellommat. I dag finnes det flere typer porsjonsgrøt i butikkene, både tørre og ferske.

De ferske inneholder generelt litt mer sukker enn de tørre, men er du en av dem som tar en skje syltetøy, honning eller sukker over grøten, så kan det hende at grøten du lager fra pose blir minst like søt som den ferdige.

Dette er en ernæringstest, ikke en smakstest. Her kan du se hvilken havregrøt folk liker best.

Sunt med havre

Det er mange helsefordeler ved å spise havre. Havre er rik på betaglukaner, en type fiber som kan virke kolesterolsenkende.

Betaglukaner har også vist seg å gi et stabilt blodsukker, noe som gir mindre søtsug, bedre konsentrasjon, lettere for å holde vekten, og som er en fordel for de som har eller står i risiko for å utvikle diabetes type 2.

Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes type 2 og kreft.

Velger du en av porsjonsgrøtene som inneholder mest fiber, får du i deg 5-6 gram fiber. Vi anbefales å spise rundt 35 gram fiber per dag.

Kjør på med fiber!

Glutenfri havre

Havre er et glutenfritt korn, og passer derfor for de som har cøliaki eller en eller annen form for glutenintoleranse.

Men havre kan være «forurenset» med gluten fra annet korn, derfor er det kun noen typer havre som garanteres å være glutenfri.

Kun en av grøtene i denne testen er laget med glutenfri havre.

Hørt om lav FODMAP dietten?

Grøt i farta

I denne testen har vi sammenliknet næringsinnholdet i forskjellige typer porsjonsgrøter. Noen er ferdiglaget, mens andre er tørre grøter som skal tilsettes kokende vann.

Alle grøtene kan sies å være sunne, men de tørre grøtene inneholder generelt mindre sukker og litt mer fiber enn de ferdige typene.

Alle typene passer fint både som frokost, mellommåltid, lunsj og kveldsmat. Ingen av dem inneholder veldig mye kalorier, og heller ikke så mye protein.

Vil du ha et måltid som metter enda litt bedre, kan du derfor ha i for eksempel litt cottage cheese eller nøtter i grøten.

Fakta: Fakta: Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sett på innholdet av sukker, protein, mettet og umettet fett, fiber og salt det er i de ulike grøtene. Vi har latt sukker og fiber telle dobbelt, ettersom de fleste får i seg for lite fiber men mer enn nok sukker. Mye sukker, mettet fett og salt har trukket ned, mens protein, umettet fett og fiber har trukket opp. Vi har valgt å gi terningkast mellom fire og seks, fordi ingen av grøtene fortjener dårligere terningkast enn dette. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Et produkt som får terningkast seks i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

