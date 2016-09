IFA 2016:

Samsungs nye smartklokke har fått en masse nye funksjoner – og skjermen er alltid på.

Den koreanske elektronikkgiganten Samsung lanserte onsdag kveld etterfølgeren til sin Gear S2-smartklokke på et stort lanseringsevent i Berlin i forbindelse med elektronikkmessen IFA.

Tek.no var tilstede da den nye klokken ble avduket, og fikk selvfølgelig også ta og føle litt på den etterpå.

Ligner på en vanlig klokke

Samsung har lagt vekt på at Gear S3 skal ligne på en «ordentlig» klokke, ikke bare være en smartklokke. Klokken er redesignet, og ifølge Samsung skal den tåle mer og ha bedre batteritid. Det er lagt stor vekt på materialvalg, og at klokken skal «føles bra», fortalte Samsung under lanseringen.

At den har fått mer likheter med tradisjonelle klokker vises også ved at Gear S3 nå bruker en standard 22 millimeter klokkereim. Dermed kan du gå til en hvilken som helst urmaker og velge og vrake i klokkereimer fra andre produsenter enn Samsung.

Større og tykkere

Det første vi la merke til da vi fikk klokken i hendene, var at den er blitt litt større enn Gear S2. Ikke bare er skjermstørrelsen økt fra 1,2 til 1,3 tommer, men klokken har også blitt tykkere – opp fra 44 til 46 millimeter. Det høres ikke så mye ut, men den føles merkbart større.

Gear S3 kommer i to varianter: «Frontier» og «Classic». Frontier-versjonen skal være en mer sporty variant, laget i stål med svart matt overflate. Classic-varianten er i blankt stål, og appellerer kanskje mer for de som vil ha en klassisk klokke. Kanskje en som står i stil med dressen?

Klokken har den samme roterende ringen som vi så i Gear S2. Denne brukes for å bla i de ulike skjermbildene. Ringen har imidlertid nå fått enkelte nye funksjoner, som at du nå kan besvare eller avslå en telefonsamtale ved å rotere på ringen.

Mulighet for bruk uten mobiltelefon

På innsiden er de to variantene like, såvidt vi klarte å bringe på det rene. Men Frontier vil komme med mulighet for eSIM, slik at du kan bruke klokken uavhengig av mobiltelefonen.

I dag selger Samsung en eSIM-versjon av Gear S2 via OneCall, og da vil du blant annet kunne bruke enkelte apper på klokken uten at du behøver å ha telefonen i nærheten.

Med Gear S3 har Samsung tatt nytteverdien av eSIM enda lenger – nå har klokken nemlig også fått innebygget høyttaler. Dermed skal du også kunne besvare telefonsamtaler direkte på klokken, selv om telefonen din ligger igjen hjemme.

Vi får opplyst av Samsung Norge at Gear S3 Frontier med eSIM ikke kommer til Norge helt med det første, men at den kanskje vil komme etter hvert. Her er Samsung avhengig av å få på plass en avtale med en operatør først, men vi ser det ikke som usannsynlig at OneCall vil

Innebygget GPS og barometer

Litt av grunnen til at Gear S3 er blitt større enn den forrige modellen, er antagelig at klokken har fått innebygget GPS. I tillegg har den innebygget barometer/høydemåler. Dermed skal klokken bli enda nyttigere om du bruker den til trening. Det er også en app som lar deg måle hastigheten – altså et «speedometer». Pulsmåler er selvfølgelig også innebygget.

Klokken har støtte for NFC, samt Samsung Pay med Magnetic Secure Transmission (MST) – som skal muliggjøre sikker betaling der hvor det støttes (foreløpig ikke Norge).

Det er 4 GB lagringsplass på klokken, slik at du kan lagre for eksempel musikkfiler på den. Om lyden fra den lille innebygde høyttaleren er god nok til å høre på musikk stiller vi oss tvilende til – men for kjappe telefonsamtaler eller for å lytte til talebeskjeder kan det kanskje fungere. Vi fikk ikke anledning til å prøve dette.

Bedre batteritid, selv om skjermen alltid er på

En av de virkelig store nyhetene med Gear S3 er at batteritiden er blitt bedre. Med aktiv bruk av Gear S2 holder batteriet bare en dag, kanskje to. Samsung lover at batteriet i Gear S3 skal holde koken i 3-4 dager – og om det stemmer så er det en kjærkommen nyhet.

At batteritiden er såpass mye bedre overrasker oss litt, siden Gear S3 ikke bare har fått flere funksjoner – men også en skjerm som alltid er på. Den 1,3 tommer store skjermen er en Super AMOLED-skjerm som kan vise inntil 16 millioner farger, og i stedet for at skjermen etter en stund blir svart (som på Gear S2) vil den alltid vise hvor mye klokken er. Det er en egenskap vi også synes er med på å gjøre Gear S3 mer lik en tradisjonell klokke.

Skjermen virker veldig lyssterk, skarp og fin – og et pluss for oss nordboere er at den kan brukes med hansker. Oppløsningen på skjermen er 360 x 360 punkter, det samme som på Gear S2.

Klokken er IP68-klassifisert, som betyr at den skal tåle både støv og vann. Chassiset skal også tåle støt og tøff behandling, ifølge Samsung.

Last ned apper direkte fra klokken

Under pressekonferansen skrøt Samsung veldig av utvalget av apper til klokken, som inkluderer blant annet treningsapper, musikkapper og reiseapper.

Enkelte av appene kan lastes ned direkte fra klokken, uten at du behøver å laste de ned fra telefonen først. Du kan også laste ned nye urskiver direkte fra klokken.

Klokken er for øvrig basert på Samsungs Tizen-operativsystem.

Ifølge Samsung Norge kommer Gear S3 til Norge senere i høst, til en pris på 3999 kroner.

Samsung Gear S3

Skjerm: 1,3" Super AMOLED, 360x360, Corning Gorilla Glass SR+

Vanntett: Ja, IP68

Batteri: 380 mAh, 3-4 dager

Sensorer: Puls, aksellerometer, gyroskop, barometer

Minne: 4 GB lagringsplass, 768 MB RAM

Prosessor: 1 GHz tokjerne

Operativsystem: Tizen 2.3.2.

Teknologier: Bluetooth 4.2, wifi (b/g/n), NFC, GPS/Glonass

Vekt: 57 gram (62 for Frontier)

Pris: 3999 kroner

