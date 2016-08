Skjermen slutter å fungere, designfeil kan være årsaken.

Blant andre ZDNet rapporterer nå at stadig flere brukere opplever en feil med skjermen på Iphone 6. Feilen fører til at berøringsfunksjonaliteten til skjermen etter hvert slutter å fungere.

Feilen skal hovedsakelig gjelde Iphone 6 Plus, men mange vanlige Iphone 6-modeller skal også være rammet. Problemet ble først gjort kjent av Ifixit, nettstedet som er kjent for sine grundige demonteringer av elektroniske produkter.

Problemer med kontrollerbrikkene

Ifixit, som har døpt problemet «Touch Disease», har tatt kontakt med en rekke steder som tilbyr reparasjoner av mobiler, som melder at de får inn et høyt antall Iphone-telefoner med sviktende berøringsfunksjonalitet hver måned.

I tillegg til at berøringsfunksjonaliteten forsvinner, noe som skal skje gradvis, arter feilen seg også ved at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.

Ifixit har kommet frem til at problemet ikke ligger i selve skjermen, men derimot i kontrollerbrikkene til berøringsskjermen på innsiden av telefonen. Det er disse brikkene som konverterer berøringen på skjermen til signaler som telefonen bruker til å utføre de ulike oppgavene.

Manglende kontakt

Problemet skal være at kontakten mellom kontrollerbrikkene og hovedkortet kuttes, som altså betyr at det ikke hjelper å simpelthen bytte ut skjermen. iFixit peker på at en midlertidig løsning kan være å presse på skjermen, noe som gjenoppretter kontakten.

Det er ennå uvisst akkurat hvor omfattende problemet er, men brukere over hele verden skal være rammet. Mer informasjon kan du finne hos Ifixit, og se også video under, hvor nettstedet beskriver den tekniske feilen.

AppleInsider ba om en kommentar fra Apple før helgen uten å ha fått svar. Vi har også bedt Apple om en kommentar, men har iforeløpig ikke fått svar.

