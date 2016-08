Telia og Telenor fjerner fartsgrensene. Økt hastighet gir økt dataforbruk og økte inntekter til mobiloperatørene, mener teleanalytiker.

Mange mobilabonnement har en begrensning for datahastighet som gjør at man ikke kan laste ned raskere enn for eksempel 10 Mbps, selv om hastigheten i mobilnettet er større.

Nå har både Telia og Telenor bestemt seg for å droppe alle hastighetsbegrensninger på samtlige av sine mobilabonnement frem til nyttår. Det betyr at brukerne får den høyeste mulige hastigheten mobilnettet presterer til enhver tid.

Begge er opptatt av å fortelle om kapasitetsøkningen i mobilnettene sine, og at man med fri fart-forsøkene ønsker å gi flere kunder muligheten til å oppleve høye hastigheter.

Telia først ut

Først ut er Telia som fjerner fartsgrensene 1. september, mens Telenor slipper opp bremsen først dagen etter.

Telia

- Fri fart betyr maksimal utnyttelse av teknologien i Telia-nettet. Nå vil mange av våre kunder kunne oppleve enda raskere surfing og mobildatabruk, som igjen vil lede til bedre kundeopplevelser, sier Svein Henning Kirkeng, leder for privatmarkedet i Telia Norge, om frislippet som varer ut året.

Ifølge Telia står ønsket om fri fart og fjerning av hastighetsbegrensninger høyt på kundenes ønskeliste. Det gjør det åpenbart også hos Telenors kunder.

Det tok nemlig ikke langt tid fra det ble kjent at Telia åpner opp, før også Telenor annonserte at de vil gi alle sine abonnementer fri fart ut året. Et kjent fenomen i mobilbransjen hvor konkurrentene følger hverandre tett, senest med innføringen av fri roaming i Europa.

Selv om det er en hyggelig nyhet for forbrukerne, gjør ikke operatørene dette for å være snille. Tore Aarønæs

Så kan man spørre seg om hvor stor forskjellene på raskt og veldig raskt 4G vil oppleves for gjennomsnittsbrukeren. Eller som dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen sier til oss: forskjellen på 15 Mbps og 80 Mbps i nedlastingshastighet vi de færreste mobilbrukere trolig merke.

- Økt hastighet gir økt forbruk

Teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom, mener raskere hastigheter fører til økt forbruk av data som kunden betaler, og at det er operatørene som har størst grunn til å smile når fartsgrensene forsvinner.

Morten Holm

- Med oppgraderingen av nettene som gjør det mulig å tilby raskere hastigheter og den eksplosive veksten i overføringskapasitet, har jeg bare gått og ventet på en mer volumorientert prismodell hvor man i hovedsak tar seg betalt for volum og ikke hastighet, samtidig som vi får se stadig større og dyrere datapakker.

Aarønæs er ikke i tvil om at Telia og Telenor gjør dette for å tjene penger.

- Selv om det er en hyggelig nyhet for forbrukerne, gjør ikke operatørene dette for å være snille. Og det at man kaller det for prøveprosjekter hvor man skal høste erfaringer, betyr ikke at dette er en nøye kalkulert risiko. Er det noen som vet mye om kundenes brukeradferd og har trafikkstatistikken i orden, så er det mobiloperatørene, sier Aarønæs, som mener det er lite trolig at de vil gå tilbake til fartsbegrensning etter prøveperioden.

- Jeg tror det er større sjanse for at vi får se nye og dyrere abonnement med større datapakker.

- Noen vil kanskje velge litt større pakker

På spørsmål om fri fart vil gi vekst i datatrafikken og mer penger i kassen, svarer Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobildivisjon, at det viktigste må være at brukeropplevelsen blir bedre.

- Det blir den for alle. Produktet blir bedre og noen vil kanskje velge litt større pakker. Samtidig skal vi ha med oss at bruken øker mye allerede. Pakkene som kundenen velger bestemmes nok i større grad ut ifra bruken enn hastigheten, sier Moen.

Hos Telia viser man til at fornøyde kunder er det viktigste.

- Hvis erfaringen fra testperioden tilsier at mange bruker mer data enn det som ligger i deres abonnement, vil det være naturlig å ta med dette inn i videre vurdering av hvordan vår abonnementsstruktur skal være i fremtiden.

- Ingen er tjent med kunder som får overraskelser på sin faktura, og heldigvis ser vi på tallene våre at kundene har blitt enda mer bevisst på å sjekke sin mobildatabruk i appene, sier Kirkeng.

Forventer lavere priser

Hos Forbrukerrådet er man i utgangspunktet positive til at hastighetsbegrensningene fjernes, og mener det et tegn på at konkurransen fungerer. Samtidig ser man argumentet til Aarønæs om at økt fart vil gi økt bruk og behov for større datapakker.

- Vi forventer at prisene på data går ned når bruken øker, og titt på dataprisene i flere av våre naboland viser at de norske prisene ligger betydelig høyere. Økt etterspørsel bør gi et bedre tilbud. Det er viktig at man følger med på forbruket sitt og velger rett abonnement, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

