Anbefaling:

Her finner du de nette laptopene med gode tastaturer, lang batteritid og skarpe skjermer.

Studie- og skolestart er en glimrende unnskyldning og anledning til å anskaffe seg en ny og bedre bærbar datamaskin.

Med hundretalls modeller på markedet å velge blant, kan det være litt av en utfordring å finne sin nye følgesvenn. Og hva bør man egentlig vektlegge når man skal kjøpe seg en student-PC?

Vi gir deg de viktigste kjøpsrådene og et utvalg anbefalte modeller, både PC-er vi har testet selv og spennende kandidater plukket ut basert på pris og spesifikasjoner.

MOBILTEST:Toppmodell til halv pris

Se våre tre testfavoritter nederst i saken!

Dette bør du tenke på før du handler

Ikke seg deg blind på de tekniske spesifikasjonene, men fokuser på hvordan maskinen er i bruk. Du bør prioritere opplevelser som tastatur og pekeplate, samt skjermoppløsning, batteritid og vekt.

For å få en maskin med et godt tastatur, en presis pekeplate og en klar skjerm må du litt opp i pris. Nettopp derfor starter våre anbefalinger på 7000 kroner.

1. Operativsystem

Mange har allerede en oppfatning av om de liker Windows eller MacOS best, men for deg som ikke har noen spesiell preferanse er det heldigvis slik at begge disse operativsystemene er både lette å jobbe i og kapable til det meste du vil bruke din utvalgte maskin til.

Unntaket her er for de mer tekniske studiene, som ingeniørfag eller datafag, hvor Windows kan være å foretrekke på grunn av bedre kompatibilitet med programvaren som benyttes. Kreative studier kan på samme måte bruke programvare som kun finnes for MacOS, men oftest finnes fullgode alternativer også for Windows-brukere. Sjekk ev. med studiestedet.

NB! Chrome OS kan også være et alternativ, men dette tar vi ikke opp i denne omgang ettersom vi ikke har testet noen Chrome Books det siste året.

2. Prioriter tastatur og pekeplate

Skriving og faren for skrivekrampe hører studiene til. Tastaturet er derfor en svært viktig del av maskinen du skal kjøpe. Her er forskjellen mellom de bærbare maskinene enorm, og ingen spesifikasjonsark i hele verden kan fortelle deg hvordan et tastatur føles. Vi gir da heller ikke gode karakterer eller anbefalinger til maskiner med dårlige tastatur.

3. Velg en lett maskin med godt batteri

Vekten bør ikke overstige særlig mer enn et par kilo, og om skjermen blir større enn 15 tommer vil den bli en utfordring å få med seg rundt.

Enten du planlegger å henge på skolen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, eller bare noen timer om dagen, er det greit å ha en datamaskin som ikke skriker etter strøm allerede etter tre-fire timer.

Det har en verdi å kunne legge igjen laderen hjemme uten at det ødelegger dagen. Maskinene vi anbefaler skal alle holde minst seks timer, men ofte mye lenger.

TEST:Galaxy Note 7 er sannsynligvis markedets beste mobiltelefon

4. Se etter høy skjermoppløsning

For å være effektiv når du studerer er det viktig å kunne ha flere vinduer oppe på skjermen samtidig, eller i det minste vise så mye informasjon som mulig på skjermen uten å behøve å skrolle. Det er alltid bra å ha overblikk.

Derfor anbefaler vi maskiner med minimum Full-HD-oppløsning, som altså er 1920 x 1080 piksler. Høyoppløste skjermer er dessuten bedre for øynene å lese tekst på, ettersom denne oppleves som jevnere.

Vi ville også gått for en maskin med en skjerm av litt størrelse, for eksempel 12 til 15 tommer. Det kan fort bli slitsomt å fokusere på skjermen mange timer om dagen, og om du må myse ned på den for å se hva som står der gjør ikke det saken bedre.

5. Velg riktig prosessor

En Intel Atom- eller Celeron-prosessor blir fort pinglete, mens en Core i7-prosessor i de fleste tilfeller er penger ut vinduet med mindre du holder på med videoredigering eller 3D-modellering.

Du vil få god nok fart om du går for en maskin med en Intel-prosessor fra familien Core M, Pentium, Core i3 eller Core i5, her listet i rekkefølge fra svakest ytelse til best ytelse.

6. Gå for SSD-lagring

Velg heller en rask SSD (Solid State Drive) enn en treg mekanisk harddisk selv om sistnevnte byr på større lagringskapasitet.

En SSD øker ytelsen og opplevelsen av en bærbar kraftig, og er dessuten langt mindre skadeutsatt. I disse strømme- og skylagringstider vil en SSD på 128 gigabyte holde for de aller fleste.

7. Ikke overdriv minnet

Hvor mange nettsider du har oppe om gangen, og om du har flere programmer oppe samtidig, har alle betydning for hvor mye minne du bør ha. Vi anbefaler mellom 4 og 8 gigabyte minne.

Mer enn dette har du ikke bruk for med mindre du går et kreativt studie som involverer billedbehandling, filmproduksjon, 3D-modellering eller lignende.

Vårt førstevalg

ASUS ZENBOOK UX305CA-FC043T

Pris Ca. 8500 kroner

Spesifikasjoner: 13 tommer, 1920 x 1080, 1,2kg, Intel Core m3, 8 GB minne, 256 GB lagring

ASUS

Den første maskinen vi ønsker å trekke frem er Asus' strålende ZenBook UX 305CA. Dette er maskinen Tek.nos bærbartester selv ville valgt om han var student igjen.

Ytelsesmålingene våre viser at modellen med Core m3-prosessor ikke er den raskeste i klassen. Den er likevel mer enn kjapp nok for all normal studiebruk og mot å veksle inn litt ytelse du neppe trenger får du flere mer fristende godbiter. Blant annet er byggkvaliteten her helt i toppsjiktet.

UX 305CA har et helstøpt aluminiumskall med lekre detaljer i lokket som dessuten gjør maskinen dønn solid. Videre er maskinen «fjærlett», tynn som ei flis, helt vifteløs og har en målt batteridriftstid på åtte timer.'

Tastaturet er behagelig med god vandring for tastene, er stille, og den store glasspekeplaten er også god. Skjermen er skarp, har flotte farger og er lyssterk nok for de fleste tilfeller.

Les testen av ZenBook UX 305CA her (Raskere konfigurasjon)

Vårt gode og raske andrevalg

ACER ASPIRE S 13 (S5-371-35NB)

Spesifikasjoner: 13 tommer, 1920 x 1080, 1,33kg, Intel Core i3, 4GB minne, 256 GB lagring

Pris: Ca. 7000 kroner

Acer

Acer er kanskje ikke forbundet med all verdens kvalitet, men selskapet er blitt bedre de siste par årene. Med sin Aspire S13 mener vi du får er fin pakke som passer som smurt for studentlivet.

Aspire 13 har en rask i3-prosessor, er svært lett og tynn, har et batteri som kan holde ut en typisk dag på campus uten påfyll og skilter med ypperlig brukervennlighet.

Tastaturet er veldig godt å bruke, og nær lydløst slik at du ikke forstyrrer andre når du tar notater. Videre er den store pekeplaten av glass svært presis. Skjermen har innbydende farger og er matt og lyssterk. Den anodiserte svarte aluminiumbasen rundt tastaturet er en fin detalj som hever inntrykket et par hakk.

Vi har testet en sprekere versjon av denne maskinen og målt batteritiden dens til i overkant av åtte timer. Dette er nok på nivå med hva du kan vente deg av modellen vi anbefaler her også.

Om du har flere kronasjer å bruke, og av en eller annen grunn ønsker deg en raskere prosessor og spesielt mer minne, kan vi også anbefale denne konfigurasjonen til omtrent 9000 kroner.

For studenter som ikke bare studerer

HP Pavilion x360 13.3" (2016)

Spesifikasjoner: 13 tommer, 1920 x 1080, 1,6kg, Intel Core i5, 8 GB minne, 128 GB lagring

Pris: Ca. 7000 kroner

HP

HP Pavilion x360 skiller seg ut ved at berøringsskjermen dens kan vris 360 grader for å brukes som et nettbrett. Her får du altså en høyst kapabel studentmaskin med gode spesifikasjoner som du kan skifte modus med når du kommer hjem på studenthybelen etter en lang dag.

Selvsagt er et dedikert nettbrett lettere og mer håndterlig, men det å surfe på nettet er ganske trivelig også med skjermen vridd helt rundt og maskinen holdt som en bok. Eventuelt kan maskinen settes opp i telt-modus, eller filmmodus, hvor tastaturet ligger vendt ned mot bordet.

Når det ikke er hygge og kos som står på agendaen er tastene slik vi vil ha dem. De har altså både god respons og er nesten lydløse. Dessverre får du ikke bakbelyste taster her, og vi vil også påpeke at pekeplaten ikke er av de beste vi har vært borti.

Denne sliter med noe treg respons og gir en dårligere følelse enn maskinene med glasspekeplate. Om du ikke tror du har bruk for den dreibare skjermen plukker du derfor en av de andre alternativene.

Vi målte batteridriftstiden til 6,5 timer ved videoavspilling, så vi anslår at den holder omtrent syv til åtte timer til mindre krevende oppgaver som notering og lignende.

HPs Pavilion x360 er på vei ut i butikkene i disse dager. HP har fortalt oss at prisene vil starte på 7000 kroner for den anbefalte basismodellen, som også er den vi akkurat har mottatt til oss for en grundigere test.

Nettbrett +

MICROSOFT SURFACE PRO 4 (SU3-00005)

Spesifikasjoner: 12 tommer, 2736 x 1824, 1,1kg, Intel Core m3, 4 GB minne, 128 GB lagring

Pris: Ca. 8000 kroner

Microsoft

Surface Pro 4 er egentlig et nettbrett som kjører Windows 10. Når du kjøper til et tastatur, som er inkludert i prisen vi oppgir, blir imidlertid nettbrettet til en fullblods bærbar.

Tastaturet festes til nettbrettet ved hjelp av magneter, og selv om det ikke er noe vi ville anbefale for dere som skriver flere sider med notater hver dag er tastaturet overraskende greit å bruke. Pekeplaten er mindre enn på de andre bærbare vi anbefaler, men til gjengjeld er den både responsiv og presis. Videre følger det med en svært presis berøringspenn som kan brukes for å kontrollere maskinen.

Surface Pro 4 er dyr og vil være en total miss om du ikke kommer til å utnytte fleksibiliteten den tilbyr, så tenk gjennom hvordan du planlegger å studere.

Om du først bestemmer deg for Surface Pro 4 kan du imidlertid glede deg over en av markedets beste skjermer hva angår lysstyrke og fargegjengivelse. Batteridriftstiden på målte syv timer er absolutt godkjent, og få maskiner er like fleksible og lette å ta med seg rundt som denne hybriden.

Nevnte vi at du kan logge på maskinen bare ved hjelp av ansiktet ditt?

Les testen av Surface Pro 4 her (Raskere konfigurasjon)

«Mac 101»

APPLE MACBOOK AIR 13.3 I5 1.6GHZ 8GB 128GB (EARLY 2015)

Pris: Ca. 9900 kroner

Spesifikasjoner: 13 tommer, 1440 x 900, 1,3kg, Intel Core i5, 8 GB minne, 128 GB lagring

Til tross for at vi selv heller ville funnet oss en ZenBook UX 305CA i denne prisklassen kommer vi ikke utenom MacBook Air. Dette er Apples rimeligste bærbare, og selv om den ikke er helt oppdatert hva gjelder skjermoppløsning og design snakker vi fortsatt om en utrolig behagelig maskin å bruke.

Pekeplaten på Apple-produkter er «magiske», og MacBook Air sin er intet unntak. Tastaturet er også veldig godt og ytelsen er mer enn høy nok. Batteridriftstiden på MacBook Air er legendarisk, og av den absolutt beste du kan få. Her har du en maskin som holder både en og to dager på lesesalen.

Ser du etter en «rimelig» inngang til MacOS og Mac er dette dermed ikke noe dumt valg.

Enkelte vil kanskje lure på hvorfor vi ikke heller anbefaler MacBook, Apples relativt nye og langt mer kompakte 12-tommer. Grunnen til det er rett og slett at vi ikke har særlig mye til overs for de paddeflate tastene dens, og vi mener den er uforholdsmessig dyr.

Videre belager den seg på bruken av adaptere for tilkobling av alt tilbehør, noe som ofte vil være lite heldig når du har lagt dette igjen hjemme.

Les testen av MacBook Air her (Eldre modell)

Luksus på campus

Har du et ubegrenset PC-budsjett er disse to gromme maskinene verdt å sjekke ut:

Flere kandidater

Vi har også listet opp noen typiske studentmaskiner basert på spesifikasjoner og pris. Ettersom vi ikke har førstehåndserfaring med disse modellene kan vi imidlertid ikke gå gode for hvordan de oppleves under bruk.

På papiret skal de likevel oppfylle kravene studenter flest måtte ha til hastighet, bærbarhet og batteritid, for å nevne noe.

Se hele listen.

Mediehusset Tek.no er eid av Tu Media.

TEST: Galaxy Note 7 er sannsynligvis markedets beste mobiltelefon

Her er de beste TV-kjøpene akkurat nå