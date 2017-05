Jeg hadde vært utenlands og skulle hjem til Bergen, med flybytte på Gardermoen, og vi var forsinket. Over høyttaleren kom den vanlige oppramsingen fra kabinpersonalet: De som skal videre dit og dit må så fort som mulig etter landing komme seg til den og den gaten og så videre.

Vi var en del forsinket, men det var egentlig ikke krise. Så kom beskjeden: Flyet til Bergen gikk fra gate 19 (nå kalt gate B-et-eller-annet). For å si det sånn: Jeg skjønner hvorfor det finnes en Facebook-gruppe for folk som hater gate 19 på Gardermoen, og hvorfor den har over 4500 medlemmer.

Og jeg løp. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg gjorde et bedre løp, det må ha vært i en Cooper-test på videregående eller noe sånt. Det gikk sabla fort, i jevnt tempo, helt på grensen til melkesyreterskelen, men ikke over. Det smakte blod da jeg kom frem, helt alene, men det sto fortsatt bare «gate closing» og jeg fikk boarde – som sistemann, yes!

Jeg fant setet mitt i det folketomme flyet. Der ble jeg sittende og pese, med pulsen dunkende i ørene, mens mine medpassasjerer fra utenlandsflygingen ramlet inn i et bedagelig tempo.