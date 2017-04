Det sier seg selv at når man bor på Vestlandet, må en ha et optimistisk forhold til vær. Alt annet ville være oppskriften på depresjon og selvplaging, i tillegg til en enorm folkestrøm over Langfjella som sannsynligvis ville medført en eller annen form for mur.

Det er slik vi har overlevd i byen som Gud elsker så høyt at han vasker den hver dag. Det trenger ikke være mange timene med sammenhengende sol før sosiale medier flommer over av lovprisninger av hvor fantastisk det er her.

Det virker som at jo dårligere vær det har vært, jo mindre skal det til for å glemme alt som har vært. Påsken i år var objektivt sett ikke fantastisk sett under ett. Den var litt for sen, det var lite snø i fjellet, og det var ganske grått. Torsdag satt vi oppe på fjellet, og i 10 minutter skinte solen gjennom et gløtt i skyene. Vi strakte hodene oppover og sugde til oss strålene. Fredag var det endelig fantastisk vær, og alle påskebrikkene falt på plass. Skiidyllen i fjellet ble foreviget fra alle kanter, og om en uke eller to, tror vi sikker at det var tidenes knallpåske rent værmessig. Det mest alarmerende er at jeg fikk følelsen av i alle fall fire påskedager av den ene dagen. Det må være et tegn på Vestlands-integrasjon.