VELKOMSTTILBUD! Halv pris! Ordene slo mot meg i reklamevedlegget til Bergens Tidende.

EN ELEKTROKJEDE hadde byttet navn og lokket med store prisavslag. Den gamle støvsugeren hadde laget et voldsomt leven de siste ukene. Lydene fra den tilårskomne Electroluxen minnet mest om mishandling. Det ble faktisk så ille at jeg ikke turte å bruke den lenger – i frykt for å bli tilsnakket av naboer.

DA JEG SÅ denne helt greie støvsugeren til 799 kroner, var det bare å «få ut fingen». Alle støvsugerne var utsolgt, men utstillingsmodellen ble min. Glad og fornøyd dro jeg hjem og testet. Og jo da, alt fungerte. Stillegående og fin.

SÅ SKULLE JEG ta farvel med den gamle. Jeg bar den ned i garasjen for midlertidig lagring. Åpnet den opp for å kaste den fulle bossposen. Så oppdaget jeg at filteret var fullt av støv. Jeg renset filteret, og da jeg testet den avskiltede støvsugeren fungerte den utmerket. Ingen uling!

JEG FØLTE MEG dum. Det hadde kanskje vært en idé å flikke litt på den gamle før jeg kjøpte ny? Denne støvsugerblemmen ga meg noe å tenke på. For det er jo slik i livet generelt at det kan være lurt å prøve å reparere ting, inkludert menneskelige forhold, før man bare hiver det på skrothaugen?

NÅ HAR JEG uansett én støvsuger til huset, og én til bilen. Den gamle er best.